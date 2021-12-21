Sự việc thương tâm xảy ra tại địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào ngày 21/12, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 trẻ nhỏ thương vong nghi do tự chế pháo nổ.

Cụ thể, vào tối cùng ngày, cháu Phan Công M. sử dụng một số hóa chất trộn lẫn với nhau để cuốn thành các khối hình trụ (pháo nổ), trong quá trình chế pháo thì bị phát nổ. Trong lúc đó, L.P.L. (SN 2004) và H.L.H. (SN 2006, trú cùng địa phương) cũng có mặt tại hiện trường, bị thương tích nhẹ.

Hiện trường vụ việc thương tâm - Ảnh: VTC News

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp và tiếp thị đưa tin, vào khoảng 19h40 ngày 20/12, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo cháu Phan Công M. (SN 2008, con anh Phan Văn D., trú tại xã Tân Hoa) tự chế pháo nổ trong nhà và bị phát nổ dẫn đến thiệt mạng.

Hiện, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều đồ dùng nghi sử dụng để làm pháo tự chế cùng 8 quả pháo tự chế khác.

Cơ quan điều tra hiện trường - Ảnh: DN&TT

Cảnh sát còn phát hiện nhiều khối pháo tự chế hình trụ, cất trong nhà nạn nhân - Ảnh: DN&TT

Ngoài ra, Công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghiên cứu, sản xuất hay mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Đồng thời, các bậc phụ huynh tại mỗi gia đình nhắc nhở, quản lý con em để kịp ngăn chặn nguy cơ có thể xảy ra từ việc chế pháo dựa theo trên mạng.

Cho trẻ mầm non trở lại trường ở khu vực kiểm soát được dịch Covid-19 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản hướng dẫn các sở GDĐT bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non (GDMN).

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