Đêm 31/12 năm nay, thành phố không bắn pháo hoa như mọi năm, việc tổ chức các sự kiện mừng năm mới phụ thuộc vào cấp độ dịch.

Theo VOV đưa tin, chiều 23/12, tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố cho biết, TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức các sự kiện chào đón năm mới 2022.

Theo đó, tổ chức các sự kiện tiêu biểu như: Chương trình đếm ngược vào đêm 31/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại 8 quận, huyện; Thành đoàn và Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp cũng tổ chức các hoạt động văn nghệ để phục vụ thanh niên, công nhân. Song song đó, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động thể thao như: Giải marathon TP.HCM lần 9 tại Quận 7, giải đua xe đạp phong trào đón chào năm mới tại TP. Thủ Đức,…

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Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, các đơn vị có thể quyết định giảm quy mô hoặc tạm dừng các sự kiện. Riêng bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, thành phố quyết định không tổ chức.

Trước diễn biến phức tạp của biến chủng Omicron khi đã xuất hiện tại một số nước ở Đông Nam Á, ông Phạm Đức Hải đề nghị người dân cần xác định tâm thế có thể biến chủng này đã có mặt tại Việt Nam và cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

"Người dân dự các sự kiện Giáng sinh, Tết Dương Lịch cần tuân thủ 5K, tuân thủ quy định của ban tổ chức sự kiện để đảm bảo sức khoẻ cho mình và cộng đồng" - ông Hải nói.

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