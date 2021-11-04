Tịnh Thất Bồng Lai phản pháo cực gắt, tuyên bố nhờ cơ quan chức năng can thiệp 'chuyến thăm' của bà Phương Hằng, động thái của nữ đại gia ra sao?

Như đã hẹn hôm qua, bà Phương Hằng cho biết sẽ đến thăm với tư cách mạnh thường quân góp tiền nuôi các chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai vào chiều hôm nay, 4/11. Mới đây, sau khi bà Phương Hằng tuyên bố đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ có mặt cùng "phái đoàn" 50 người ở Tịnh Thất Bồng Lai thì phía Tịnh Thất chia sẻ với tờ Doanh Nghiệp và Tiếp Thị tuyên bố không tiếp và sẽ báo công an giải quyết vụ việc.

'Tu sĩ' Hoàn Nguyên chia sẻ với báo chí không tiếp bà Hằng và sẽ báo công an

Trước động thái này của phía Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây nữ đại gia đất Bình Dương có dòng trạng thái trên trang cá nhân như sau: "Chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Như đã hẹn trước, tôi sẽ livestream hành trình đến 'Thiền am' từ lúc xuất phát đến và khi đến nơi. Tôi sẽ liên tục thông tin đến quý vị".