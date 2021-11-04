Tịnh Thất Bồng Lai phản pháo cực gắt, tuyên bố nhờ cơ quan chức năng can thiệp 'chuyến thăm' của bà Phương Hằng, động thái của nữ đại gia ra sao?

Phản ứng của bà Phương Hằng ra sao khi phía Tịnh Thất Bồng Lai hăm dọa sẽ báo công an về chuyện ghé thăm?
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Như đã hẹn hôm qua, bà Phương Hằng cho biết sẽ đến thăm với tư cách mạnh thường quân góp tiền nuôi các chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai vào chiều hôm nay, 4/11. Mới đây, sau khi bà Phương Hằng tuyên bố đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ có mặt cùng "phái đoàn" 50 người ở Tịnh Thất Bồng Lai thì phía Tịnh Thất chia sẻ với tờ Doanh Nghiệp và Tiếp Thị tuyên bố không tiếp và sẽ báo công an giải quyết vụ việc.
Trước động thái này của phía Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây nữ đại gia đất Bình Dương có dòng trạng thái trên trang cá nhân như sau: "Chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Như đã hẹn trước, tôi sẽ livestream hành trình đến 'Thiền am' từ lúc xuất phát đến và khi đến nơi. Tôi sẽ liên tục thông tin đến quý vị".
Theo như thông tin được vợ ông Dũng Lò Vôi đưa ra thì bà vẫn tiếp tục "thăm" Tịnh Thất Bồng Lai như đã hứa và còn "truyền hình trực tiếp" buổi thăm của mình từ đầu cho đến cuối để mọi người cùng theo dõi. Hiện bà Phương Hằng vẫn chưa bắt đầu sóng livestream nên mọi người vẫn đang rất nôn nao chờ xem nữ CEO sẽ có động thái gì tiếp theo.
Ảnh: Chụp màn hinh, Internet