Đang bận vụ Tịnh Thất Bồng Lai, CEO Đại Nam bất ngờ chuyển hướng 'réo' tên Trấn Thành, Thủy Tiên, hỏi: 'Sao công an kêu lên mà im ru vậy?'

Xã hội 02/11/2021 13:22

Đang bận rộn "set kèo" 300 tỷ với "Thầy ông nội" nhưng nữ CEO Đại Nam vẫn không quên "réo" tên Trấn Thành, Thủy Tiên vào livestream mới nhất của mình.

Sau khi tuyên bố sẽ cho "Thầy ông nội" Lê Tùng Vân tại Tịnh Thất Bồng Lai 300 triệu nếu như đồng ý xét nghiệm ADN và chứng minh mình vô tội, không có quan hệ huyết thống gì với anh Lê Thanh Minh Tùng và những người sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai, bà Phương Hằng đột nhiên "réo" tên Trấn ThànhThủy Tiên trong livestream mới nhất của mình. Cụ thể bà Phương Hằng chất vấn về lý do vì sao 2 ngôi sao này im lặng khi công an gọi lên làm việc và không kêu oan nữa?

Đang bận vụ Tịnh Thất Bồng Lai, CEO Đại Nam bất ngờ chuyển hướng 'réo' tên Trấn Thành, Thủy Tiên, hỏi: 'Sao công an kêu lên mà im ru vậy?' - Ảnh 1
Bà Phương Hằng sau khoảng thời gian bận rộn với Tịnh Thất Bồng Lai bỗng chuyển hướng quay trở lại với các ngôi sao Vbiz
 

Nguyên văn lời bà Phương Hằng như sau: "Trấn Thành nói quý vị kêu tôi đi làm từ thiện, bắt chúng tôi sao kê chúng tôi không làm. Cũng cao thủ, đúng không? Bây giờ sao không ai nhảy ra làm từ thiện nữa đi. Thủy Tiên - Công Vinh, C.A mời lên làm việc sao không la lên: 'Bà Hằng nói oan đi, thưa hết, thưa hết'. Tôi đã nói rồi. Sao C.A kêu lên mà về im ru vậy? Sao không lên la nữa đi, im phăng phắc, chờ thời đúng không? Cố la lên, cố chứng minh, biện hộ, sao kê ra 1.800 tờ giấy, lừa ai, lừa bà Hằng, dễ lắm sao? Đây đại diện cho chính nghĩa".

Động thái mới nhất này của nữ CEO khiến nhiều người ngạc nhiên vì những tưởng bà Phương Hằng đã quên vụ việc cũ với các ngôi sao Vbiz rồi, chỉ tập trung vào sự vụ của Tịnh Thất Bồng Lai, nhưng nữ CEO lại bất ngờ chuyển hướng khiến ai nấy đều không kịp chuẩn bị tinh thần.

Đang bận vụ Tịnh Thất Bồng Lai, CEO Đại Nam bất ngờ chuyển hướng 'réo' tên Trấn Thành, Thủy Tiên, hỏi: 'Sao công an kêu lên mà im ru vậy?' - Ảnh 2

Đang bận vụ Tịnh Thất Bồng Lai, CEO Đại Nam bất ngờ chuyển hướng 'réo' tên Trấn Thành, Thủy Tiên, hỏi: 'Sao công an kêu lên mà im ru vậy?' - Ảnh 3
Đang yên đang lành, bà Phương Hằng lại tiếp tục "réo" tên Trấn Thành, Thủy Tiên trong livestream mới nhất của mình

 Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Trấn Thành Thủy Tiên Bà Phương Hằng

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