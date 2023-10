Thái độ của Diễm My đối với ba mẹ ruột và "Thầy ông nội" khác hẳn nhau?

Câu chuyện của cô gái tên Diễm My liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai (Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng thời gian vừa qua. Đặc biệt hơn nữa là dân mạng không khỏi thắc mắc trước thái độ cư xử trái ngược của Diễm My dành cho ba mẹ ruột và người xa lạ là "Thầy ông nội" ở Tịnh Thất Bồng Lai. Cụ thế thế nào? Trong những đoạn video được đăng tải vài tháng trước, Diễm My liên tục dùng những lời lẽ gay gắt để tố cha mẹ mình. Cô cho biết mình bị giam cầm 8 tháng ở nhà: "Tôi bị giam cầm như thú, không có điện thoại, giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân. Họ canh chừng 24/24. Tôi đang sống giữa TP.HCM mà như trong tù vậy".

Cô gái tên Diễm My 'náo loạn' Tịnh Thất Bồng Lai thời gian qua Ngoài ra, Diễm My còn nhắc đến việc ba của mình liên tục có những hành vi "đụng chạm" đối với cô. Cô cho rằng ba mình là một người tàn độc, làm những việc hại người, mẹ cô biết chuyện này nhưng không dám lên tiếng vì lo sợ. "Ba chỉ đồng ý tha cho tôi nếu tôi nói trước báo đài rằng mình bị Thiền am bắt cóc, giam giữ lúc mọi người vào tìm. Nhưng những thầy trong Thiền am chỉ là đang giấu tôi. Mẹ của tôi cũng chấp nhận hùa theo ba bởi người mẹ bình thường cũng phải chịu sự hành hạ của ba nên rất lo sợ, không dám cãi lời". - Diễm My dùng lời lẽ gay gắt để nói về ba mẹ ruột.

Ba mẹ ruột của Diễm My treo thưởng 1 tỷ cho ai tìm thấy con gái mình Mặt khác trái ngược hoàn toàn với sự gay gắt đối với ba mẹ ruột, Diễm My lại tỏ ra lễ phép, nhẹ nhàng khi đối đáp với ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai trong một đoạn clip khác. Khi Diễm My có ý muốn rời khỏi Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My dù có khóc lóc nhưng suốt quá trình nói chuyện với ông Lê Tùng Vân cô đều rất lễ phép "dạ vâng" đầy đủ. Hay trong đoạn clip khác của Diễm My, khi được ông Lê Tùng Vân đổi tên cho là "Tiên", cô gái này cũng lễ phép đồng ý. Trái ngược với ba mẹ, thái độ của Diễm My dành cho 'Thầy ông nội' rất lễ phép Hình ảnh được cho là của Diễm My tại Tịnh thất Bồng Lai Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được dư luận quan tâm, chú ý. Ảnh: Internet

