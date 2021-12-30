Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM hiện đang tiến hành các thủ tục yêu cầu bắt khẩn cấp cha ruột cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong ở quận Bình Thạnh, TP HCM.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành tử vong, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM hiện đang kiến nghị bắt khẩn cấp cha ruột bé, đồng thời nhận định việc bắt giữ Nguyễn Võ Quỳnh Trang với tội “hành hạ người khác” là không đúng bản chất, thay vào đó cần khởi tố tội "Cố ý gây thương tích". Trong quá trình điều tra, nếu đủ chứng cứ có thể khởi tố tội "Giết người". Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại hiện trường (Ảnh: Zing) Chia sẻ với Người Lao Động, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM và cũng là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu N.T.V.A. (SN 2013, nạn nhân của vụ án) xác nhận Hội đang tiến hành các thủ tục kiến nghị các cơ quan tố tụng bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Th (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM).

Anh Th (bố bé V.A.) tại hiện trường con gái bị mẹ kế bạo hành tử vong (Ảnh: Zing) Bên cạnh đó, luật sư đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cũng phân tích về tội danh "Hành hạ người khác" mà Công an quận Bình Thạnh khởi tố với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai). Bà cho biết hành hạ người khác nghĩa là đối xử tàn tệ, chẳng hạn như bỏ đói, nhốt nạn nhân khiến nạn nhân qua đời. Như vậy, hành hạ có thể hiểu là cách đối xử tàn tệ chứ không phải dùng hung khí nguy hiểm tấn công trẻ em là đối tượng yếu thế dẫn đến cái chết của nạn nhân. "Dì ghẻ" Quỳnh Trang và anh Th. (Ảnh: FBNV) “Với những vết thương cực kỳ thương đau như thế này thì các cơ quan chức năng phải khởi tố tội "Cố ý gây thương tích" chứ không thể là tội "Hành hạ người khác". Trong quá trình điều tra, nếu đủ chứng cứ có thể khởi tố tội "Giết người". Trong trường hợp này, nạn nhân lại là trẻ em nên đó là tình tiết tăng nặng, đứa trẻ mới 8 tuổi không thể tự vệ được nên tôi rất buồn” - Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nhận định.

Những vết thương trên người bé V.A. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Ngoài ra, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM còn kiến nghị làm rõ hành vi cản trở việc thăm con của vợ cũ sau khi ly hôn, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Dẫn tin từ Trí Thức Trẻ, được biết anh Th (bố bé V.A.) hiện đã về nhà bố mẹ ruột ở những ngày qua, do anh này có hộ khẩu tại đây. Ngoài bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang, anh Th những ngày qua cũng là nhân vật khiến nhiều người bức xúc và cho rằng người này cũng phải chịu trách nhiệm trước cái chết thương tâm của bé V.A. Cơ quan chức năng hiện vẫn đang làm việc với những người liên quan để làm rõ và xử lý những người có liên quan đến cái chết của cháu V.A.

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