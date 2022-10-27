Phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm "bẩn", nguồn gốc trôi nổi

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phạm Xuân Hiến khai nhận đã thu mua trôi nổi trên thị trường về kinh doanh kiếm lời, lên không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, đội QLTT số 5 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và xử lý 2 vụ kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin từ Tổng Cục quản lý thị trường cho biết, đội QLTT số 5 phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám xe ô tô BKS 14B-018.33 do ông Phạm Xuân Hiến là lái xe đã phát hiện trên xe có 50 kg xúc xích viên, 10 kg thịt lợn đông lạnh, 10 kg thịt trâu khô được đóng gói trong túi nilon không xác định được nguồn gốc nơi sản xuất, xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng ông Phạm Xuân Hiến khai nhận đã thu mua trôi nổi trên thị trường về kinh doanh kiếm lời, lên không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã ra quyết định xử phạt ông Phạm Xuân Hiến với số tiền 4.000.000 đồng và buộc tiêu huỷ toàn bộ hàng hoá dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiêu hủy thực phẩm không rõ nguồn gốc - Ảnh: báo Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 24/10, cũng trên địa bàn Thành phố Hạ Long, đội QLTT số 5 phát hiện trên xe trên ô tô BKS 14C 279.14 do Ngô Mạnh Tùng lái xe đồng thời là chủ hàng có 200 gói chân gà ăn liền mà trên nhãn hàng hoá không xác định được nguồn gốc nơi sản xuất, xuất xứ hàng hoá.

Ngoài ra tại thời điểm kiểm tra trên xe còn phát hiện quần áo có dấu hiện giả mạo nhãn hiệu. Vụ việc đang được Đội QLTT số 5 tiếp tục thẩm tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường về việc siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trong dịp cuối năm, từ đầu tháng 10 đến nay đội Quản lý thị trường số 5 đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và buộc tiêu hủy gần nửa tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

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