Phẫn nộ với ‘bàn chân thối' trên ghế máy bay, cô gái đăng lên mạng để 'cà khịa cho đỡ bực'

Xã hội 25/10/2019 17:22

Có không ít hành khách đi máy bay thiếu ý thức, làm ra những hành động phản cảm gây ảnh hưởng đến những người khác.

Việc vô tư gác chân lên ghế phía trước của một số hành khách đi máy bay là hành động phản cảm từng bị lên án rất nhiều lần. Thế nhưng không ít người vẫn bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của dư luận. 

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ bài viết của một cô gái trẻ nói về hành vi thiếu ý thức của một hành khách trên máy bay. Kèm theo đó, cô còn đăng hình ảnh "bàn chân xấu xí" của vị khách ngồi ở ghế sau.

Nguyên văn chia sẻ của cô gái: “Ý thức ở đâu? Chân đã thối đầu cũng... hẳn. Mình tức muốn chết. Mình đã nhắc nhở mà vẫn để nhé, do bị ốm thêm rất buồn ngủ nên mình chỉ chụp vội sáng up lên đây cà khịa cho đỡ bực thôi”.

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Bài viết cô gái chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng - Ảnh: Internet

Theo đó, cô gái trẻ lại đang bị bệnh và buồn ngủ. Thử hỏi ai rơi vào hoàn cảnh trên mà không bức xúc, đã vậy bàn chân này còn có mùi khó chịu?

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Hành động phản cảm của vị khách ngồi sau bị mọi người chỉ trích - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải, bức ảnh gây bão mạng xã hội này thu hút được rất nhiều bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự bức xúc trước hành động thiếu văn hóa của vị khách ngồi sau.

Đây không phải là lần đầu tiên có người lên tiếng than thở vì hành vi phản cảm của một số người nơi công cộng. Trước đó, đã có không ít người rơi vào hoàn cảnh éo le như cô gái trên.

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Từng có rất nhiều người bị chỉ trích vì vô tư gác chân lên ghế trước khi đi xe hoặc máy bay - Ảnh: Internet

Sau những trường hợp này, cộng đồng mạng hy vọng mỗi người chúng ta sẽ có ý thức hơn khi di chuyển bằng các phương tiện công cộng, tránh làm phiền người khác.

Bàn chân 'hư hỏng' của người đàn ông trên xe khách khiến cư dân mạng phẫn nộ

Bàn chân 'hư hỏng' của người đàn ông trên xe khách khiến cư dân mạng phẫn nộ

Cô gái ngủ thiếp đi trên xe khách, không hề biết có một người đàn ông đang gác chân lên đầu mình. Hành vi phản cảm nơi công cộng nhận về vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng.

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