Cô gái ngủ thiếp đi trên xe khách, không hề biết có một người đàn ông đang gác chân lên đầu mình. Hành vi phản cảm nơi công cộng nhận về vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện không ít những hành vi phản cảm nơi công cộng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không hiểu vô tình hay cố ý mà một số hành khách vẫn vô tư gác chân lên ghế trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay, xe khách... khiến những người xung quanh vô cùng phiền hà và khó chịu.

Mới đây, hình ảnh nam hành khách thản nhiên nằm gác chân lên... đầu người khác trên xe khách gây xôn xao. Có lẽ cô gái đi xe đường dài đã mệt nên ngả đầu ra ghế ngủ thiếp đi. Cô nàng còn ngủ say đến mức không biết người đằng sau "hồn nhiên" gác cả chân lên đầu mình.

"Tao thấy mà tao tức á! Trong giấc mơ cứ ngỡ có người đặt tay lên trán mình. Hóa ra…", chủ nhân bức ảnh bức xúc viết.



Hành vi phản cảm nơi công cộng thu hút sự quan tâm của nhiều người - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt bình luận. Ai nấy đều bức xúc trước hành vi phản cảm của người đàn ông trên xe khách.

"Chắc do mệt quá nên ngủ không biết trời đất gì luôn"; "Kém văn hóa thật sự luôn, chẳng hiểu người này nghĩ gì"; "Sự vô duyên của ông này đúng là không còn gì để nói, nhưng mà nhìn hình cũng mắc cười thật đấy"; "Nhìn vừa thương vừa buồn cười"; "Tội nghiệp cô gái"..., dân mạng bình luận.

Hành vi phản cảm nơi công cộng của nữ hành khách khiến nhiều người bức xúc - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, cư dân mạng cũng xôn xao bàn tán về bức ảnh chụp một phụ nữ trẻ nằm ngửa trên máy bay, phô vùng nhạy cảm về phía người đối diện, khi được nhắc nhở thì không chịu tiếp thu khiến ai nấy phải lắc đầu ngán ngẩm, chịu đựng bất tiện.

Cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, ngồi hớ hênh phô vùng nhạy cảm trong rạp chiếu phim Cộng đồng mạng dành nhiều lời chỉ trích cho cô gái trẻ có hành vi phản cảm, hớ hênh trong rạp chiếu phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-chan-hu-hong-cua-nguoi-dan-ong-tren-xe-khach-khien-cu-dan-mang-phan-no-336912.html