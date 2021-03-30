Nữ sinh tát bạn 5 phút gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Xã hội 30/03/2021 06:30

Nữ sinh lớp 8 đánh vào mặt, túm tóc, xô ngã bạn cùng lớp xuống nền. Thậm chí, nữ sinh này còn tát bạn liên tục khoảng 5 phút trong khi nạn nhân chỉ biết câm nín chịu đựng.

Theo nguồn tin từ Zing, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đã có văn bản chỉ đạo phòng GD&ĐT huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xác minh và kịp thời có biện pháp xử lý đối với hành vi bạo lực học đường tại trường Tiểu học và THCS thị trấn Gio Linh.

“Ngày 30/3, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật. Về cơ bản, nhà trường đã làm việc với gia đình 2 nữ sinh và các em. Hiện tại, nhà trường đang củng cố hồ sơ, phối hợp gia đình các em giải quyết vụ việc", ông Trần Đình Hải – Hiệu trưởng trường học thông tin với Zing.

Trước đó, vào cuối buổi học sáng 19/3, nữ sinh H.T.T.B. (lớp 8A) đánh nữ sinh N.T.T.T. cùng lớp vì cho rằng T. đã lườm mình. Về nhà, T. đã kể lại sự việc với gia đình. Sau đó, người nhà của em này đã trình bày sự việc với nhà trường.

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 Hình ảnh nữ sinh tát bạn liên tục trong vòng 5 phút - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, sự việc còn được quay video clip lại và đăng tải lên mạng Facebook khiến người xem vô cùng phẫn nộ. Thời điểm đó, mặc dù có nhiều học sinh trong lớp nhưng chỉ có duy nhất một em nữ vào can ngăn. Còn một số nam sinh khác thì đùa giỡn trong lúc bạn bị hành hung.

Trong clip, B. liên tục tát bạn, túm tóc, đánh vào đầu và xô T. ngã xuống nền. Theo đó, B. đã đánh T. liên tục trong khoảng 5 phút trong khi nàng nhân chỉ biết câm nín chịu đựng. Thậm chí càng lúc T. càng tát B. mạnh tay hơn và liên tục chửi thề.

Phía nhà trường cho biết sau khi bị đánh, nữ sinh T. bị ảnh hưởng tâm lý.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

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