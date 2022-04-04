NÓNG: Từ ngày 6/4, Hà Nội cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 tới trường

Sau khi khảo sát lấy ý kiến từ các vị phụ huynh và các trường tiểu học ở Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh từ lớp 1 - lớp 6 được trở lại trường học trực tiếp, bắt đầu từ ngày 6/4/2022.

Sau khi khẩn trương lấy ý kiến từ các phụ huynh, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngay trong chiều ngày 4/4 ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký công văn cho phép học sinh các lớp 1,2,3,4,5,6 tại 30 quận, huyện, thị xã đi học trực tiếp từ ngày 6/4. Riêng trẻ mầm non vẫn sẽ được ở nhà.

Việc học sinh trở lại trường học này đã được tham khảo ý kiến và nhận được sự dồng thuận từ các vị phụ huynh học sinh. Theo đó, có hơn 75% các phụ huynh đã đồng ý cho các em học sinh quay trở lại trường học theo học trực tiếp. Việc cho học sinh trở lại trường trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của phụ huynh.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Tiền Phong, trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại hướng dẫn liên ngành số 489; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0.

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương.

Ảnh minh họa: Internet

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại các lớp học, trường học.

Hà Nội khẩn trương lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh lớp 1-6 đến trường Hà Nội đang lấy ý kiến về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp, ghi nhận cho thấy tỉ lệ phụ huynh đồng thuận rất cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-tu-ngay-6-4-ha-noi-cho-hoc-sinh-lop-1-den-lop-6-toi-truong-460227.html