TP.HCM: Đề xuất cho học sinh F1 được đi học trực tiếp, nhà trường và phụ huynh đồng tình

Học sinh Trường THPT Quang Trung (huyện Củ Chi) học trực tiếp - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin của Tiền Phong, đồng thời, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM đề xuất điều chỉnh một số tiêu chí của Bộ tiêu chí an toàn trường học trong phòng chống dịch COVID-19 để phù hợp với thực tế.

Do tình hình dịch COVID-19 hiện đã cơ bản được kiểm soát ở các trường, F0 tại nhiều quận huyện giảm dần như quận 8, Bình Tân… Do đó, các hoạt động bán trú, tổ chức dạy học cần được tổ chức an toàn trong điều kiện bình thường mới nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sở đề nghị bổ sung 5 tiêu chí gồm: tỷ lệ học sinh tiêm vắc xin COVID-19, yêu cầu về điều kiện thông khí của phòng học trong cơ sở giáo dục, bố trí nhân viên phụ trách y tế trường học, khoảng cách tối thiểu giữa hai học sinh trong hoạt động bán trú và diện tích quy định đối với mỗi học sinh trong một lớp học. Trong đó, tiêu chí bắt buộc là điều kiện về thông khí.

Sở cũng đề xuất bãi bỏ quy định về khoảng cách tối thiểu 1 mét trong lớp và 2 mét ngoài lớp học giữa 2 học sinh. Quy định về tiêu chí hoạt động trước và sau 16 giờ 30 đối với các cơ sở giáo dục mầm non cũng cần được bãi bỏ.

Ở bậc tiểu học, Sở đề xuất tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh là 75%, thấp hơn so với tỷ lệ 95% của Sở Y tế TP.HCM…

Nhà trường và phụ huynh đồng tình với đề xuất cho học sinh F1 đi học trực tiếp - Ảnh: Internet

Liên quan đến đề xuất này, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Hoàng Sơn Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) đồng tình việc để F1 đi học vì cho rằng TP.HCM hiện đã bình thường mới, F0 rất nhiều, F1 vẫn đi làm việc bình thường thì với những F1 đã tiêm đủ liều vaccine được đi học trực tiếp cũng là hợp lý. Vì khi đi học, các lớp, các trường đã thực hiện tốt công tác phòng dịch, thực hiện nghiêm 5K, ý thức của HS cũng cao hơn. Chưa kể, nếu các em F1 phải học trực tuyến, có những em F1 liên tục sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc học.

Bên cạnh, Lãnh đạo một trường THPT tại TP.HCM cho rằng, không những ủng hộ mà lẽ ra TP phải triển khai cho F1 đi học sớm hơn. Bởi thời gian qua, nhiều trường đã cho F1 đi học bình thường, chỉ cần thực hiện 5K, tuân thủ phòng dịch của trường. Riêng những em có triệu chứng sẽ được yêu cầu theo dõi tại nhà trong 5-7 ngày, kể cả không phải COVID-19.

Về phía phụ huynh, chị Vũ Ngọc Quỳnh Như có con đang học lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) cũng bày tỏ rất đồng tình với đề xuất này từ Sở Y tế. Bởi con chị đã là F0 từ trước tết Nguyên đán, đã tiêm đủ liều vaccine nhưng sau tết đi học lại con chị phải nghỉ ở nhà để học trực tuyến liên tục vì hai lần là F1. Lớp con chị có những ngày chỉ còn mười mấy học sinh đi học.