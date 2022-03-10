TP.HCM: Xem xét cho F1, F0 đi làm nếu sức khỏe đảm bảo

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết Thành phố sẽ xem xét cho phép các trường hợp F1, F0 được trở lại làm việc nếu sức khỏe đảm bảo.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM với các địa phương được diễn ra vào ngày 9/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết: Sẽ đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế trong trạng thái “bình thường mới”. Thành phố sẽ xem xét cho phép các trường hợp F1, F0 được trở lại làm việc nếu sức khoẻ đảm bảo. Cụ thể, về đề xuất cho phép các trường hợp F1 được đi làm, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM nghiên cứu, vận dụng trong quá trình rà soát, cập nhật các bộ tiêu chí an toàn cho phù hợp với tình hình mới. Theo ông Mãi, đối với các trường hợp F0 có vấn đề về sức khỏe thì cần phải chăm sóc. Việc đảm bảo sức khỏe là mục tiêu trên hết và trước hết. Tuy nhiên, nếu F1 không có vấn đề về sức khỏe thì sẽ đi làm.

“Với F0 không có triệu chứng, không có vấn đề về sức khỏe và tự nguyện thì duy trì làm việc phù hợp. Hiện nay, nhiều cơ quan có 30 - 50 F0, nếu cách ly từ 7 - 14 ngày thì rất bị động trong công việc. Cần tính toán để đảm bảo hoạt động các cơ quan, kể cả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị, doanh nghiệp”, ông Mãi nhấn mạnh. Ảnh minh họa: Internet Liên quan tới vấn đề này, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, PGS Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - cho biết nếu bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng có thể để họ được tự nguyện làm việc với hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, đó phải là điều tự nguyện và trong suốt thời gian làm việc phải luôn theo dõi sức khỏe của mình, nếu có bất thường phải báo ngay cho cơ quan y tế, đơn vị để xử trí kịp thời.

"Nếu không có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, đau rát họng, có thể ở nhà làm việc trực tuyến, tuy nhiên cần phải xem xét kỹ tùy trường hợp. Ví như một giáo viên nhiễm bệnh có triệu chứng đau họng, viêm họng, dù nó ở thể nhẹ thì không thể yêu cầu họ tiếp tục dạy trực tuyến. Các đơn vị, doanh nghiệp nên bố trí sẵn sàng kịch bản nhân sự thay thế vì diễn biến của dịch bệnh khi vào cơ thể vẫn rất khó lường. Cần có những cơ chế khuyến khích người làm việc ở vị trí trọng yếu để không đứt gãy chuỗi công việc", ông Phu chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-xem-xet-cho-f1-f0-di-lam-neu-suc-khoe-dam-bao-454647.html