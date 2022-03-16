Thêm 1 địa phương cho F0 triệu chứng nhẹ, F1 nguy cơ cao được đi làm bình thường

Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Cà Mau đã cho phép F0 triệu chứng nhẹ được đi làm.
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Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng 16/3, ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã thông tin đến báo chí qua zalo về chỉ đạo mới của tỉnh trong phòng chống COVID-19.
Theo đó, tỉnh Cà Mau chính thức cho phép F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và F1 nguy cơ cao đi làm bình thường. Tuy nhiên, quy định này cũng nêu rõ là các đối tượng trên đi làm với tinh thần tự nguyện và giữ nguyên tắc không tiếp xúc với người khác.
Tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo "các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp... hỗ trợ người lao động xét nghiệm 2 lần/tuần, bố trí sản xuất kinh doanh khoa học, hợp lý..."
Trước đó, trong cuộc họp với nhiều cơ quan ban ngành cấp tỉnh vào ngày 14/3, ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Cà Mau đã đưa ra quy định mới này và sẽ được cụ thể hóa bằng văn bản quy định tạm thời. Văn phòng tỉnh ủy Cà Mau đã tổng hợp các ý kiến chỉ đạo thành văn bản vào ngày 15/3/2022.