Nóng: Tỉnh đầu tiên tiên phong cho F0, F1 đi làm trực tiếp

Xã hội 10/03/2022 08:21

Văn bản mới của tỉnh này cho phép F0, F1 được đi làm dựa trên tinh thần tự nguyện.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 9/3, UBND tỉnh Long An cho biết, đã ban hành văn bản mới về việc quy định tạm thời các trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Cụ thể, các F0 (không triệu chứng), F1 là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động được đến các cơ quan nhà nước làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trên tinh thần tự nguyện và phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp.

Nóng: Tỉnh đầu tiên tiên phong cho F0, F1 đi làm trực tiếp - Ảnh 1
Loang An là địa phương đầu tiên áp dụng 'thẻ xanh COVID-19', đưa hoạt động sản xuất trở lại sớm sau thời gian giãn cách vì dịch - Ảnh: Tuổi trẻ

Đối với trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động, nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định,... hoặc các trường hợp cấp thiết về nguồn nhân lực lao động mà không tuyển dụng kịp thời, được phép sử dụng lao động của công ty đang là F0 (không triệu chứng), F1 đang trong thời gian cách ly để làm việc. 

Và việc sử dụng lực lượng lao động này cũng phải được dựa trên tinh thần tự nguyện của người lao động, được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và theo hướng dẫn của trung tâm y tế cấp huyện hoặc cấp xã.

Việc để F0, F1 đi làm trở lại cũng phải đảm bảo kèm theo các điều kiện như:

Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp sử dụng những lao động này phải bố trí nơi làm việc sao cho họ không tiếp xúc với người chung quanh. 

Người F0, F1 cũng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ, thường xuyên theo dõi sức khỏe, xét nghiệm… và không được chăm sóc hoặc tiếp xúc với những người bệnh bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao (người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người trên 50 tuổi…).

F0, F1 khi đi làm cũng có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại.

Nóng: Tỉnh đầu tiên tiên phong cho F0, F1 đi làm trực tiếp - Ảnh 2
Việc F0, F1 tăng cao khiến cho nhiều doanh nghiệp thiếu hụt lao động - Ảnh: Lao động

Trước đó, theo báo Lao động đưa tin, để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động theo đúng tinh thần “thích ứng”, “linh hoạt” của nghị quyết 128, Bộ Y tế đã đề xuất cho F1, F0 đi làm. Với các F0, cơ sở đầu tiên là “sự tự nguyện” và “không có triệu chứng”. Đây chính là hai yếu tố cơ bản để đề xuất trên không vi phạm Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Điều kiện thứ hai, F0 đi làm không có nghĩa là “thả ra cộng đồng” như một số ý kiến lo ngại mà chỉ được “bố trí thực hiện các công việc trực tuyến, không tiếp xúc với người xung quanh”. Ngoài ra, nếu đi làm trực tiếp thì “được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại.

Trong quá trình di chuyển, họ không được tiếp xúc với người xung quanh; thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tiếp xúc gần với người xung quanh trong quá trình làm việc và thực hiện các biện pháp khử khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm.

Tương tự, với F1 chưa tiêm đủ liều vaccine, Bộ Y tế đề xuất cho phép tham gia các công việc cấp bách của đơn vị, địa phương thông qua hình thức làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp.

Trong trường hợp làm việc trực tiếp, cơ sở làm việc phải bố trí, thiết lập khu vực làm việc dành riêng cho các trường hợp là F1, đảm bảo khoảng cách làm việc, không tập trung đông người và thoáng khí để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Nghĩa là về cơ bản vẫn là những đối tượng cách ly. Điều khác biệt ở đây là “cách ly nhưng được làm việc” đối với người có nguyện vọng và không có triệu chứng.

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