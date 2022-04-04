Hà Nội khẩn trương lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh lớp 1-6 đến trường

“Đây là việc rất cần thiết để Sở GD&ĐT nắm được ý kiến của cha mẹ học sinh, chuẩn bị cho việc mở cửa trường học khi dịch bệnh dần được kiểm soát” - ông Hữu nói.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ông Phạm Gia Hữu - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội đã gửi mẫu đề nghị Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc cho học sinh tiểu học, lớp 6 học trực tiếp. Từ đó, Phòng đã lập tức gửi các trường để triển khai thăm dò ý kiến phụ huynh.

“Tôi rất phấn khởi với kết quả trên, hi vọng các trường khác cũng có tỉ lệ tương tự để lãnh đạo TP Hà Nội sớm cho trẻ đến trường. Học sinh đã ở nhà quá lâu, việc cho các con đến trường là rất cần thiết. Gần đây, tỉ lệ học sinh lớp 7-12 đi học trực tiếp luôn đạt trên 95%” - ông Khang nói.

Liên quan thông tin này, ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, ngay đêm qua, nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh khối 6. Kết quả, có tới 94,3% phụ huynh khi được hỏi đã đồng ý cho con tới trường. Hôm nay, trường tiếp tục lấy ý kiến cha mẹ học sinh ở bậc tiểu học.

Cũng theo ông Khang, nhiều phụ huynh mong muốn cho các khối lớp còn lại trở lại trường. Đặc biệt,hiện Hà Nội đã cho phép các nhà trường mở lại bếp ăn bán trú nên rất thuận tiện cho học sinh đi học trực tiếp.

Đồng thời, ông Nguyễn Quang Tùng - hiệu trưởng Trường Lômônôxốp, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, sau khi nhận được thông báo về việc khảo sát ý kiến cha mẹ học sinh để Sở GD&ĐT có số liệu xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp nhà trường đã chuẩn bị phiếu để triển khai. Kết quả sẽ gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 4/4.

“Vài tuần trở lại đây, học sinh từ khối 7-12 của trường có tỉ lệ đi học trực tiếp rất cao, đạt hơn 94%” - ông Tùng cho biết thêm.

Theo ghi nhận, tỉ lệ phụ huynh đồng ý cho con đến trường rất cao - Ảnh: Internet

Theo thông tin của báo Thanh Niên, trước đề xuất cho trẻ lớp 1 - 6 trở lại trường, nhiều phụ huynh ở Hà Nội cho biết họ đã nhận được khảo sát của giáo viên chủ nhiệm về việc có đồng ý cho con đi học trực tiếp vào thời điểm này hay không.

Anh Hoàng Phan - Phụ huynh có con học lớp 1 Trường tiểu học Đặng Trần Côn (Q.Thanh Xuân), cho hay, lớp con anh có tới 99% phụ huynh đồng ý cho con đi học trực tiếp thời điểm này dù chưa tiêm vắc xin. "Thực tế các cháu ở nhà cũng nhiễm Covid-19 rất nhiều rồi, trong khi học trực tuyến rất vất vả cho cả cô, cả trò, cả bố mẹ mà chất lượng lại không như mong muốn" - anh Phan nói.

Tương tự, anh Lê Hiệp - Phụ huynh có con học lớp 1 Trường Marrie Currie (Hà Nội) cũng cho biết, đa số ý kiến phụ huynh lớp đều đồng tình với việc cho các cháu đến trường, chỉ một vài ý kiến chọn phương án tiếp tục học trực tuyến.