NÓNG: Năm nay thưởng Tết có thể bị giảm, lương tối thiểu không tăng

Xã hội 03/12/2021 16:33

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định: "Chăm lo Tết cũng là một cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay”.

Giai đoạn từ giữa năm 2021, nhiều địa phương trên cả nước đối mặt với dịch bệnh COVID-19. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Nhiều lao động mất việc, thu nhập bị tác động ít nhiều. 

Theo nguồn tin từ VTV, tại hội nghị cung cấp thông tin về tình hình công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, nền kinh tế của đất nước đang rất khó khăn. Cả doanh nghiệp và người lao động cũng đang rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp hiện trong giai đoạn phục hồi.

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Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu - Ảnh: VTV

Theo đó, ông Ngọ Duy Hiểu nhận định năm nay, với việc thưởng Tết có thể bị giảm, lương tối thiểu không tăng, khó khăn đối với người lao động sẽ tăng thêm. Những nơi người sử dụng lao động chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chỉ đạo tăng cường công tác thương lượng. Tuy nhiên, ông Hiểu cho rằng: "Chăm lo Tết cũng là một cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay". 

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Ảnh minh họa: Internet

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao đổi kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, các hoạt động chăm lo Tết sẽ được triển khai căn cứ vào tình hình, mức độ dịch của từng địa phương.

"Nếu ở địa phương nào tình hình dịch thuận lợi, công đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, Tết sum vầy… nhưng nơi nào dịch phức tạp thì có thể chỉ chuyển bằng tiền", ông Ngọ Duy Hiểu cho biết.

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Từ khóa:   thưởng Tết Tết 2022 Tết

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