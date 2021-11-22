Hà Nội sẵn sàng kịch bản 100.000 ca mắc Covid-19 nếu xảy ra trong dịp Tết

Xã hội 22/11/2021 12:38

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, các đơn vị xây dựng, chuẩn bị nghiêm túc kịch bản khi có 100.000 ca bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ VOV, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chiều tối 20/11, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, các đơn vị xây dựng, chuẩn bị nghiêm túc kịch bản khi có 100.000 ca bệnh.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành phố đã thống nhất quan điểm, trừ 4 quận lõi không cách ly tập trung F1 tại nhà, các quận, huyện còn lại căn cứ vào hướng dẫn của Sở Y tế xây dựng phương án đối với F1, trước hết là cách ly tập trung, phương án 2 là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà. Chỉ cách ly tại nhà khi đã nghiên cứu kỹ và có tiêu chuẩn cụ thể đáp ứng đủ điều kiện.

Covid-19 1
Nếu xuất hiện 30.000 ca bệnh trở lên, TP.Hà Nội sẽ chia ra 4 cấp độ điều trị cho các F0. Ảnh: Internet

Theo ông Nguyễn Văn Phong, nếu xuất hiện 30.000 ca bệnh trở lên, TP.Hà Nội sẽ chia ra 4 cấp độ điều trị cho các F0. Cụ thể, tại Bệnh viện thành phố là cấp độ 1, Bệnh viện tuyến quận, huyện là cấp độ 2, trung tâm y tế xã, phường, thị trấn là cấp độ 3, cấp độ 4 là khi đã quá tải, điều trị tại nhà.

Thành phố cũng đã giao Sở Y tế nghiên cứu thí điểm điều trị F0 thể nhẹ tại nhà, giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung F1 ở 4 quận lõi là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Phó Bí thư Thành uỷ cũng giao Sở Du lịch phối hợp Sở Y tế vận động cơ sở lưu trú cùng vào cuộc với thành phố. Các địa phương tham khảo hướng dẫn của Sở Y tế, Bộ Y tế và vận dụng linh hoạt, không phân biệt cơ sở lưu trú giữa các quận, huyện. 

Cán bộ y tế, công an khu vực, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố phải chủ động, phối hợp rà soát từng nhà về mặt y tế, cơ sở vật chất để thống kê được số hộ có đủ điều kiện cách ly tại nhà và tiến tới điều trị F0 tại nhà…

Về việc cho học sinh đến trường trở lại, Phó Bí Thư Thành ủy yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo lên kế hoạch lần lượt cho học sinh các khối lớp đi học trở lại, nghiên cứu sớm cho học sinh lớp 12 được đến trường trực tiếp, không chờ đợi tiêm vaccine xong mới đi học.

Các huyện, thị xã tổ chức cho học sinh lớp 9 đi học trở lại vào tuần sau. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị tổ chức cho học sinh đến trường ngay và phải xét nghiệm cho các em trước khi quay lại trường học. Sở Y tế lập nhóm xử lý y tế học đường, chủ động trong công tác tập huấn để kịp thời ứng phó khi xuất hiện ca bệnh trong trường học.

Ông Nguyễn Văn Phong giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung F1 ở 4 quận lõi: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng, Tiểu ban truyền thông chủ động tham mưu thành phố về công tác tuyên truyền, Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm quản lý, điều trị các trường hợp F0 tại nhà, chuẩn bị nguồn lực cần thiết Trạm y tế lưu động tại địa phương, các quận, huyện siết lại kỷ luật, kỷ cương và các ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch.

Nhấn mạnh trong những ngày tới tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong yêu cầu các sở, ngành, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã và cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trước mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, đặc biệt người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh do chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Một tỉnh miền Tây thắt chặt nhiều hoạt động: Người chưa tiêm vắc xin, miễn đi chợ

Một tỉnh miền Tây thắt chặt nhiều hoạt động: Người chưa tiêm vắc xin, miễn đi chợ

Tỉnh này thắt chặt nhiều hoạt động của người dân như hạn chế người ra đường, người chưa tiêm vắc xin không được đi chợ, hàng quán chỉ được bán mang về…

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 diễn biến dịch ở Hà Nội Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 10 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số