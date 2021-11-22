Hà Nội sẵn sàng kịch bản 100.000 ca mắc Covid-19 nếu xảy ra trong dịp Tết

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành phố đã thống nhất quan điểm, trừ 4 quận lõi không cách ly tập trung F1 tại nhà, các quận, huyện còn lại căn cứ vào hướng dẫn của Sở Y tế xây dựng phương án đối với F1, trước hết là cách ly tập trung, phương án 2 là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà. Chỉ cách ly tại nhà khi đã nghiên cứu kỹ và có tiêu chuẩn cụ thể đáp ứng đủ điều kiện.

Theo thông tin từ VOV, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chiều tối 20/11, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, các đơn vị xây dựng, chuẩn bị nghiêm túc kịch bản khi có 100.000 ca bệnh.

Thành phố cũng đã giao Sở Y tế nghiên cứu thí điểm điều trị F0 thể nhẹ tại nhà, giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung F1 ở 4 quận lõi là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, nếu xuất hiện 30.000 ca bệnh trở lên, TP.Hà Nội sẽ chia ra 4 cấp độ điều trị cho các F0. Cụ thể, tại Bệnh viện thành phố là cấp độ 1, Bệnh viện tuyến quận, huyện là cấp độ 2, trung tâm y tế xã, phường, thị trấn là cấp độ 3, cấp độ 4 là khi đã quá tải, điều trị tại nhà.

Phó Bí thư Thành uỷ cũng giao Sở Du lịch phối hợp Sở Y tế vận động cơ sở lưu trú cùng vào cuộc với thành phố. Các địa phương tham khảo hướng dẫn của Sở Y tế, Bộ Y tế và vận dụng linh hoạt, không phân biệt cơ sở lưu trú giữa các quận, huyện.

Cán bộ y tế, công an khu vực, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố phải chủ động, phối hợp rà soát từng nhà về mặt y tế, cơ sở vật chất để thống kê được số hộ có đủ điều kiện cách ly tại nhà và tiến tới điều trị F0 tại nhà…

Về việc cho học sinh đến trường trở lại, Phó Bí Thư Thành ủy yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo lên kế hoạch lần lượt cho học sinh các khối lớp đi học trở lại, nghiên cứu sớm cho học sinh lớp 12 được đến trường trực tiếp, không chờ đợi tiêm vaccine xong mới đi học.

Các huyện, thị xã tổ chức cho học sinh lớp 9 đi học trở lại vào tuần sau. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị tổ chức cho học sinh đến trường ngay và phải xét nghiệm cho các em trước khi quay lại trường học. Sở Y tế lập nhóm xử lý y tế học đường, chủ động trong công tác tập huấn để kịp thời ứng phó khi xuất hiện ca bệnh trong trường học.

Ông Nguyễn Văn Phong giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung F1 ở 4 quận lõi: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng, Tiểu ban truyền thông chủ động tham mưu thành phố về công tác tuyên truyền, Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm quản lý, điều trị các trường hợp F0 tại nhà, chuẩn bị nguồn lực cần thiết Trạm y tế lưu động tại địa phương, các quận, huyện siết lại kỷ luật, kỷ cương và các ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch.

Nhấn mạnh trong những ngày tới tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong yêu cầu các sở, ngành, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã và cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trước mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, đặc biệt người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh do chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.