Thêm 1 địa phương tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, massage từ 0h ngày 22/11

Xã hội 21/11/2021 09:52

Từ 0h ngày 22/11, tỉnh Tây Ninh sẽ tạm dừng trên phạm vi toàn tỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, massage, Internet, trò chơi điện tử. .. cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông tin của Tiền Phong, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Văn bản số 4150/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, từ 0h ngày 22/11, tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, massage, Internet, trò chơi điện tử trên phạm vi toàn tỉnh Tây Ninh 

Đồng thời, hạn chế các hoạt động tập trung quá 20 người tại một thời điểm như: dịch vụ ăn uống không phục vụ quá 20 người cùng một thời điểm, bảo đảm giãn cách 1,5m giữa người với người; không phục vụ rượu bia, thức uống có cồn (khuyến khích bán mang về, giao hàng tận nhà); các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; cưới, hỏi, hiếu hỉ, tang chế; nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng không quá 20 người cùng một thời điểm và bảo đảm tuân thủ 5K.

Thêm 1 địa phương tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, massage từ 0h ngày 22/11 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các hoạt động tập trung trên 20 người cùng một thời điểm phải được phép của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ghi nhận 20.157 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, hiện còn 6.970 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị.

Tây Ninh đã thiết lập 1.095 vùng phong toả, trong đó, đang phong toả 271 vùng, giải toả 824 vùng. Hiện còn 1.851 người cách ly tập trung và 9.572 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, các địa phương trong tỉnh đã chi hỗ trợ cho 124.757 người, với tổng số tiền 188 tỷ đồng.

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Trước đó, ngày 11/10, Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu (Tây Ninh) phát hiện 75 công nhân tại công ty Công nghiệp cao su An Cố có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

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