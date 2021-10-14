Tây Ninh tập trung xử lý ổ dịch có 75 công nhân dương tính COVID-19 tại công ty An Cố

Xã hội 14/10/2021 15:39

Trước đó, ngày 11/10, Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu (Tây Ninh) phát hiện 75 công nhân tại công ty Công nghiệp cao su An Cố có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin của Vietnamplus, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh cho biết, ngành y tế tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Gò Dầu tập trung xử lý triệt để ổ dịch COVID-19 mới phát sinh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp cao su An Cố (địa chỉ tại ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu).

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên công ty; đưa đi cách ly điều trị các trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; truy vết, cách ly, xét nghiệm sàng lọc các trường hợp F1, F2... để khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trước đó, ngày 11/10 qua xét nghiệm nhanh và xét nghiệm sàng lọc, Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu phát hiện 75 công nhân tại công ty Công nghiệp cao su An Cố (doanh nghiệp thực hiện sản xuất "3 tại chỗ") có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

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Khai báo y tế tại tỉnh Tây Ninh - Ảnh: TTXVN

Ngay sau đó, ngành y tế phối hợp với địa phương tiến hành tổ chức cách ly, đưa đi điều trị các trường hợp có kết quả khẳng định dương tính; phong tỏa, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên công ty; đồng thời tiếp tục truy vết, xét nghiệm nhanh, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần... để phát hiện, cách ly, khoanh vùng ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đến ngày 13/10, qua kết quả lấy mẫu tất cả công nhân trong khu vực đã cách ly, Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu phát hiện thêm 152 trường hợp là công nhân của công ty trên dương tính với SARS-CoV-2 và tiếp tục đưa đi cách ly, điều trị.

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