Đi xem bà Phương Hằng 'đại náo' Tịnh thất bồng lai: Có người lặn lội từ Tây Ninh, ôm sẵn bó hoa tươi để tặng 'thần tượng'

Nhiều người hiếu kỳ đã tập trung trước Thiền am bên bờ vũ trụ để chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa bà Phương Hằng và phía ông Lê Tùng Vân.

Như cuộc hẹn trước đó trên sóng livestream sẽ ghé thăm Thiền am bên bờ vũ trụ với tư cách là nhà hảo tâm đã quyên góp giúp đỡ cho các bé mồ côi tại đây vào ngày 4/11 vì vậy mà từ sáng sớm cùng ngày, trước cổng thiền am đã có rất nhiều người dân hiếu kỳ và youtuber túc trực sẵn, thậm chí là những người ở các tỉnh lân cận, cách cả trăm cây số cũng có mặt để hóng biến. Xe bà Phương Hằng tiến vào trước cửa 'Tịnh thất Bồng Lai' nhưng vì người dân quá đông nên bà không thể tiếp cận được - Ảnh: Cắt từ clip Trao đổi với Saostar, ông L.V.N quê ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết: "Tôi đến đây khoảng 9 giờ để gặp cô Hằng và xem vụ việc "Thiền am bên bờ vũ trụ". Tôi không cho rằng những "tu sĩ" ở đây là người tu chân chính. Vì người tu chân chính thì luật Phật giáo không cho phép làm như vậy.

Khi chúng ta là tu sĩ thì không có quyền tham gia vào cuộc vui chơi văn nghệ, giải trí, ca hát,... Tu sĩ phải ở chùa, ăn chay niệm Phật và không được đi vào nơi xa xỉ như tắm bùn vừa qua tôi xem... nó không hợp với Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, việc cư ngụ mà có nam lẫn nữ là điều không chấp nhận được đối với người gọi là tu sĩ. Nơi tu hành chân chính phải tách biệt giữa nam giới và nữ giới". Người hâm mộ nữ CEO mang hoa đến đợi sẵn để tặng cho bà - Ảnh: Cắt từ clip Bên cạnh, một người dân ở Quận 5, TP.HCM cũng bày tỏ: "Hôm nay tôi đi với ông xã để xem vụ việc này, tôi có mặt ở đây từ hơn 9 giờ sáng vì quá bức xúc".

Được biết, khoảng 13h30 trưa 4/11, xế hộp của nữ CEO Đại Nam đã đến con đường đất nhỏ vào thiền am thuộc ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đi cùng với bà là đội ngũ vệ sĩ làm nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ. Tuy nhiên, vì người dân hiếu kỳ quá đông nên bà không thể bước xuống xe và đành quay đầu trở ngược về Đại Nam. Đồng thời, nữ CEO cũng thông báo khẳng định sẽ trở lại đây vào một ngày không xa và không ồn ào như lần này. Từ sớm, lực lượng chức năng khu vực cũng có mặt để giải vây người dân tụ tập đông trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

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