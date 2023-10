Choáng ngợp cảnh tượng người dân chen chúc trước cổng Thiền am bên bờ vũ trụ, lực lượng công an có mặt giải vây

Đúng này hẹn, khu vực thiền am bên bờ vũ trụ vốn vắng vẻ nay lại đông đúc đến lạ kỳ. Từ sáng sớm, rất đông người dân hiếu kỳ và youtuber đã có mặt túc trực sẵn để hóng biến. Tuy nhiên, việc tụ tập quá đông người cùng một lúc đã khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Những ngày qua, địa điểm Thiền am bên bờ vũ trụ trở lại nóng hơn bao giờ khi có thêm sự góp mặt của nữ CEO Đại Nam. Như lời đã hẹn trước đó, trưa 4/11, nữ đại gia sẽ cùng ê-kíp của mình xuất phát đến thăm Tịnh thất bồng lai (hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ), nơi đang nuôi dưỡng trẻ mồ côi với tư cách một mạnh thường quân.

Vì vậy, trưa 4/11, lực lượng công an địa phương đã phải có mặt để giải vây cũng như giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực, nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng có mặt để giải vây đám đông phòng dịch bệnh - Ảnh: Cắt từ clip

Bà chủ của khu du lịch nghìn tỷ cũng đã gửi danh sách 50 người sẽ đến thăm Thiền am bên bờ vũ trụ đến cơ quan chức năng tỉnh Long An. Ngoài danh sách này, bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào tìm đến Thiền am bên bờ vũ trụ trong hôm nay thì nữ CEO và Công ty Đại Nam sẽ không chịu trách nhiệm.