Choáng ngợp cảnh tượng người dân chen chúc trước cổng Thiền am bên bờ vũ trụ, lực lượng công an có mặt giải vây

Những ngày qua, địa điểm Thiền am bên bờ vũ trụ trở lại nóng hơn bao giờ khi có thêm sự góp mặt của nữ CEO Đại Nam. Như lời đã hẹn trước đó, trưa 4/11, nữ đại gia sẽ cùng ê-kíp của mình xuất phát đến thăm Tịnh thất bồng lai (hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ), nơi đang nuôi dưỡng trẻ mồ côi với tư cách một mạnh thường quân.

Bà Phương Hằng livestream suốt chuyến hành trình xuống thăm Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Cắt từ clip

Đúng này hẹn, khu vực thiền am bên bờ vũ trụ vốn vắng vẻ nay lại đông đúc đến lạ kỳ. Từ sáng sớm, rất đông người dân hiếu kỳ và youtuber đã có mặt túc trực sẵn để hóng biến. Tuy nhiên, việc tụ tập quá đông người cùng một lúc đã khiến tình hình trở nên hỗn loạn.