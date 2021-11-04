Choáng ngợp cảnh tượng người dân chen chúc trước cổng Thiền am bên bờ vũ trụ, lực lượng công an có mặt giải vây

Xã hội 04/11/2021 15:12

Trước sự việc nữ CEO Đại Nam ghé thăm Tịnh thất bồng lai, lực lượng công an đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

Những ngày qua, địa điểm Thiền am bên bờ vũ trụ trở lại nóng hơn bao giờ khi có thêm sự góp mặt của nữ CEO Đại Nam. Như lời đã hẹn trước đó, trưa 4/11, nữ đại gia sẽ cùng ê-kíp của mình xuất phát đến thăm Tịnh thất bồng lai (hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ), nơi đang nuôi dưỡng trẻ mồ côi với tư cách một mạnh thường quân.

Choáng ngợp cảnh tượng người dân chen chúc trước cổng Thiền am bên bờ vũ trụ, lực lượng công an có mặt giải vây - Ảnh 1
Bà Phương Hằng livestream suốt chuyến hành trình xuống thăm Thiền am bên bờ vũ trụ -  Ảnh: Cắt từ clip

Đúng này hẹn, khu vực thiền am bên bờ vũ trụ vốn vắng vẻ nay lại đông đúc đến lạ kỳ. Từ sáng sớm, rất đông người dân hiếu kỳ và youtuber đã có mặt túc trực sẵn để hóng biến. Tuy nhiên, việc tụ tập quá đông người cùng một lúc đã khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Choáng ngợp cảnh tượng người dân chen chúc trước cổng Thiền am bên bờ vũ trụ, lực lượng công an có mặt giải vây - Ảnh 2
Người dân hiếu kỳ youtuber vây kín trước cổng thiền am - Ảnh: Cắt từ clip

Vì vậy, trưa 4/11, lực lượng công an địa phương đã phải có mặt để giải vây cũng như giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực, nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trước đó, trên livestream, nữ CEO Đại Nam cũng cho biết, trong lần đến thăm này, bà lấy danh nghĩa một mạnh thường quân từng chung tay hỗ trợ các trẻ mồ côi theo lời kêu gọi từ thiện tại nơi này để đến thăm. 

Choáng ngợp cảnh tượng người dân chen chúc trước cổng Thiền am bên bờ vũ trụ, lực lượng công an có mặt giải vây - Ảnh 3
Lực lượng chức năng có mặt để giải vây đám đông phòng dịch bệnh - Ảnh: Cắt từ clip

Bà chủ của khu du lịch nghìn tỷ cũng đã gửi danh sách 50 người sẽ đến thăm Thiền am bên bờ vũ trụ đến cơ quan chức năng tỉnh Long An. Ngoài danh sách này, bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào tìm đến Thiền am bên bờ vũ trụ trong hôm nay thì nữ CEO và Công ty Đại Nam sẽ không chịu trách nhiệm.

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