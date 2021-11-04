Trước giờ nữ CEO Đại Nam ghé thăm Thiền am bên bờ vũ trụ, Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên đã bất ngờ cầu cứu dân mạng.

Sự việc nữ CEO Đại Nam ghé thăm Thiền am bên bờ vũ trụ vào chiều 4/11 đã thu hút rất đông sự quan tâm từ phía dư luận. Theo ghi nhận của SAOstar, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân, youtuber,... đã có mặt trước cổng thiền am để túc trực sẵn. Việc tụ tập đông người đã khiến cho không khí nơi đây trở nên hỗn loạn. Liên quan đến vụ việc này, mới đây nhất, trên trang cá nhân, "tu sĩ" Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên - hai thành viên sống tại Thiền am đã bất ngờ đăng đàn "cầu cứu" cư dân mạng trước việc nhiều người tập trung trước cổng.

Rất đông người dân hiếu kỳ đứng chờ sẵn trước cổng thiền am từ sớm - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, Nhất Nguyên chia sẻ trên trang cá nhân: "Quý vị phụ giúp tiếp thêm mỗi người một tiếng gọi về CA huyện Đức Hòa và CA xã Hòa Khánh Tây nhờ lực lượng đến can thiệp giúp giải tán nhóm người này gấp nhé quý vị. Đây là trường hợp một nhóm rất đông người kéo đến có chủ đích, có sắp xếp, gây rối mất trật tự và đe dọa trầm trọng, xâm phạm quyền riêng tư, tất cả đều dùng điện thoại, camera quay thẳng Thiền am…. Với lại đang trong mùa dịch tại sao lại có vụ tụ tập như thế này? Cảm ơn quý vị nhiều!". Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên 'cầu cứu' dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, theo nữ CEO Đại Nam tiết lộ khi được hỏi về nguyên nhân tại sao muốn đến thăm thiền am, bà cho biết, lấy danh nghĩa một mạnh thường quân đã từng chung tay hỗ trợ các trẻ mồ côi theo lời kêu gọi quyên góp từ thiện tại nơi này nên bà có quyền được ghé thăm.

Bà Phương Hằng livestream trên đường xuống thăm thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Cắt từ clip Đồng thời, bà chủ của khu du lịch nghìn tỷ cũng đã gửi danh sách 50 người sẽ đến thăm Thiền am bên bờ vũ trụ đến Công an tỉnh Long An. Ngoài danh sách này, bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào tìm đến Thiền am trong hôm nay thì nữ CEO và Công ty Đại Nam sẽ không chịu trách nhiệm.

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