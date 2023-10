Sự việc nữ CEO Đại Nam ghé thăm Thiền am bên bờ vũ trụ vào chiều 4/11 đã thu hút rất đông sự quan tâm từ phía dư luận. Theo ghi nhận của SAOstar, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân, youtuber,... đã có mặt trước cổng thiền am để túc trực sẵn.

Bà Phương Hằng livestream trên đường xuống thăm thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Cắt từ clip

Đồng thời, bà chủ của khu du lịch nghìn tỷ cũng đã gửi danh sách 50 người sẽ đến thăm Thiền am bên bờ vũ trụ đến Công an tỉnh Long An. Ngoài danh sách này, bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào tìm đến Thiền am trong hôm nay thì nữ CEO và Công ty Đại Nam sẽ không chịu trách nhiệm.