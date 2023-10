Tây Ninh, Long An đã đồng ý phương án đi lại cho người dân TP.HCM, 2 tỉnh còn lại chưa có phản hồi

2 tỉnh Long An, Tây Ninh vừa thống nhất phương án đi lại do TP.HCM đề xuất để hỗ trợ người dân về quê.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 6/10, UBND tỉnh Long An đã có văn bản thống nhất về phương án đi lại giữa TP.HCM và 4 tỉnh lân cận. Đồng thời, tỉnh này cũng đề nghị bỏ giấy nhận diện theo mẫu, chỉ cần nhận diện bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp do Sở Giao thông vận tải (GTVT) 4 tỉnh và TP.HCM cấp nhằm giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp do số lượng xe từng doanh nghiệp nhiều. Bởi khi chờ cấp giấy, doanh nghiệp sẽ rất mất thời gian.

Tương tự, Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cơ bản cũng thống nhất phương án đi lại liên tỉnh mà TP.HCM lấy ý kiến trước đó. Sở này đề nghị người dân lưu thông liên tỉnh thì thời hiệu tiêm mũi 1 vắc xin dài 21 ngày (thay vì 14 ngày) và giấy xét nghiệm có hiệu lực 72 giờ thay vì 7 ngày như phương án mà dự thảo đặt ra.

Rất đông người dân có nhu cầu về quê trong thời gian này - Ảnh: Người Lao động

Như vậy, với phương án tạo điều kiện cho người lao động đi lại giữa TP.HCM và 4 tỉnh hiện còn chờ thêm tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có ý kiến chính thức.

Trước đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu về quê, đón rước con lên TP.HCM học, đón người lao động, chuyên gia…UBND TP.HCM đã gửi dự thảo phương án đi lại lấy ý kiến 4 tỉnh lân cận gồm Long An, Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Nai.

Do các tỉnh chưa thống nhất phương án đi lại cũng như chưa sẵn sàng tiếp nhận người dân từ TP.HCM trở về nên rất nhiều trường hợp người dân đi xe máy đến địa phận giáp ranh các tỉnh phải kẹt lại các chốt.

Bộ Tư lệnh TP.HCM công khai đường dây nóng, sẽ hỗ trợ đưa đón người dân về quê Người dân TP.HCM có nhu cầu về quê có thể gọi đường dây nóng của Bộ Tư lệnh TP qua số 069.652.401 và 02866.822.000 để được hướng dẫn, hỗ trợ về quê.

