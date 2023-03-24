NÓNG: Ca sĩ Vy Oanh bị công an TP.HCM triệu tập sau đơn tố giác của con trai bà Phương Hằng

Xã hội 24/03/2023 09:44

Nữ ca sĩ Vy Oanh mới đây đã nhận được giấy gọi triệu tập của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) sau đơn tố giác của con trai bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo VOH, ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng.

NÓNG: Ca sĩ Vy Oanh bị công an TP.HCM triệu tập sau đơn tố giác của con trai bà Phương Hằng - Ảnh 1

Ông Tuấn cũng đã gửi đơn tố giác 35 cá nhân, trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Trần Văn Sỹ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh và một số nghệ sĩ có tiếng khác...

Ngày 24/2/2023, Công an TPHCM bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni, sau đó bắt tạm giam ông Trần Văn Sỹ để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ca sĩ Vy Oanh cho biết cảm thấy mệt mỏi vì vụ án kéo dài.

“Nhận được giấy triệu tập của PC02, tôi vừa bất ngờ, vừa hoang mang. Trong vụ án bà Phương Hằng xâm phạm uy tín danh dự của tôi đã được Phòng PC01 Công an TP.HCM giải quyết hơn một năm nay, không hiểu vì sao nay lại được PC02 giải quyết khi có đơn của gia đình bà Hằng tố cáo tôi và những người khác.

Tôi và gia đình mình đã chịu tổn thương hơn một năm nay, chỉ mong vụ án này sớm kết thúc, tôi quá mệt mỏi rồi” - bà Oanh nói.

NÓNG: Ca sĩ Vy Oanh bị công an TP.HCM triệu tập sau đơn tố giác của con trai bà Phương Hằng - Ảnh 2
CEO Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: VNExpress

Trước đó, theo Dân Việt, vào ngày 23/3 vừa qua, ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai của CEO Nguyễn Phương Hằng, ngụ quận 7, TP.HCM, tiếp tục gửi đơn đến cơ quan tố tụng TP.HCM, xin được bảo lãnh CEO Nguyễn Phương Hằng về nhà. Theo đơn, ông Tuấn xin được bảo lãnh cho bà Hằng được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại.

Ông Tuấn cho biết, trước đây ông đã nhiều lần gửi đơn xin xem xét khoan hồng hình phạt cho mẹ mình, là CEO Nguyễn Phương Hằng, xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền bảo đảm bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại. Nhưng đơn của ông chưa được xem xét, vì vụ án còn tiếp tục điều tra.

Theo ông Tuấn, đến nay, những người giúp sức cho bà Hằng đã bị khởi tố và vụ án chỉ còn điều tra mở rộng. Do đó, vụ việc có thể tiếp tục kéo dài, nên ông tiếp tục làm đơn gửi Cơ quan điều tra xem xét hành vi, mức độ phạm tội của mẹ mình.

Nóng: Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gửi đơn xin bảo lãnh cho mẹ

Nóng: Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gửi đơn xin bảo lãnh cho mẹ

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến cơ quan tố tụng xin được bảo lãnh cho mẹ tại ngoại.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Vy Oanh con trai bà Phương Hằng

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