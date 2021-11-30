Nhà sập ở TP.HCM khiến 3 người bị mắc kẹt, nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Xã hội 30/11/2021 10:12

Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận khu vực gác lửng, đưa một cô gái và người đàn ông trong căn nhà bị đổ sập ra ngoài đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo Zingnews đưa tin, chiều 29/11, căn nhà ở góc đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5, TP.HCM bất ngờ bị đổ sập khiến hai người mắc kẹt bên trong. Một người khác trong vụ việc may mắn không bị thương. Phát hiện vụ việc, nhân chứng hô hoán kêu cứu vì có người kẹt bên trong. Do phần trước cửa căn nhà bị mảng tường đè bít lối ra vào nên người dân trong khu vực không thể tiếp cận được bên trong.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng đến hiện trường phối hợp lực lượng chức năng quận 5 kiểm tra. Theo cảnh sát, khi xảy ra sự cố trong nhà có 5 người.

Trong đó, 2 người tự thoát ra an toàn, 2 người bị nạn được cảnh sát cứu đưa ra ngoài và đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương điều trị và một người đang bị kẹt trên gác lửng căn nhà đã được cảnh sát dùng xe thang đưa xuống an toàn.

Nhà sập ở TP.HCM khiến 3 người bị mắc kẹt, nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 1
Cảnh sát tiếp cận hiện trường giải cứu nạn nhân - Ảnh: Zingnews

Trao đổi với Vietnamnet, nhân chứng đứng theo dõi lực lượng chức năng triển khai phương án cứu nạn cứu hộ, ông Hoàng Minh Kiện (65 tuổi) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc ông đi tập thể dục ngang qua khu vực: "Nghe tiếng va chấn phát ra tại căn nhà bên góc giao lộ Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Đừng. Căn nhà đổ sập xuống tạo tiếng động mạnh, bụi tung mù mịt khiến nhiều người sống gần đó phải tháo chạy.

"Có người đàn ông đứng gần ngôi nhà chạy ra kịp khi mảng bê tông vừa rơi xuống. Bé gái khoảng 15 tuổi thì kẹt bên trong. Tôi và 2 công nhân chạy vào bới bê tông đưa cháu bé ra ngoài. Lúc giải cứu, bé gái mặt tím ngắt do sợ hãi nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ ở vùng mắt trái".

Nhà sập ở TP.HCM khiến 3 người bị mắc kẹt, nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 2
Nhân chứng Hoàng Minh Kiện kể phút bé gái bị bê tông căn nhà sập vùi lấp - Ảnh: Vietnamnet

Anh Tuấn Anh - một người dân sống gần khu vực cũng cho hay, vụ sập tạo ra va chấn rất mạnh. Khi anh chạy đến thì thấy cảnh tượng khá hỗn loạn; bên trong căn nhà, một người đàn ông bị mắc kẹt trên gác, liên tục kêu cứu. Người dân thuật lại: "Mọi người tìm cách tiếp cận, ứng cứu nhưng không thể. Từng giây phút trôi qua chúng tôi lo lắng vì sợ căn nhà tiếp tục sập xuống. May thay lực lượng cứu hộ đã kịp tới ứng cứu, họ dùng xe thang đưa người đàn ông ra khu vực an toàn".

Hiện, Công an quận 5 xác định nguyên nhân vụ sập nhà do nhà kế bên số 1016 Võ Văn Kiệt đang thi công sửa chữa làm sập một phần phía trước căn nhà số 1018 Võ Văn Kiệt.

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