Vụ bé mầm non tử vong do cổng trường sập đổ ở Quảng Nam: 'Cổng rất chắc chắn, không bị hỏng'

Xã hội 16/10/2021 13:59

Ông Hiên cho biết, cổng trường được làm khá chắc chắn, không phải vì cổng sắp hỏng mà bị đổ.

Theo báo Đất Việt đưa tin, sáng 16/10, ông Trần Ngọc Hiên - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Nam, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đổ cổng sắt trường mẫu giáo khiến hai học sinh thương vong.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h15 phút ngày 15/10 tại điểm trường Mang Dí (thôn 1, xã Trà Nam). Hai nạn nhân là cháu H.T.L.K. (4 tuổi) và P.T.T.H. (5 tuổi).

Ông Hiên cho biết: "Qua kiểm tra thời khóa biểu, thời điểm xảy ra vụ việc là giờ sinh hoạt ngoài trời, các cháu được ra ngoài sân chơi. Có thể do đông các cháu ở ngoài sân nên giáo viên không để ý được hết từng cháu".

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Hiện trường vụ cổng trường đổ sập khiến 1 cháu nhỏ tử vong - Ảnh: báo Đất Việt

Nói về chiếc cổng sắt của trường, vị lãnh đạo xã Trà Nam cho rằng, đây là cổng sắt có ray trượt. Khả năng các cháu chạy ra cổng chơi rồi đẩy cửa khiến cổng bị chệch ra khỏi ray trượt nên mới bị đổ như vậy. Vị lãnh đạo trên cho biết thêm:

"Đây mới là nhận định ban đầu bởi ở trường không có camera theo dõi, hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Còn cổng của trường được làm khá chắc chắn, không phải cổng sắp hỏng".

Cũng theo vị này, cháu bé tử vong thuộc hộ nghèo. Còn cháu bé bị thương, theo gia đình cho biết, cháu đã tỉnh táo hơn và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

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