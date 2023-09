Liên quan đến vụ việc tạt axit làm một người phụ nữ tử vong, vào ngày 4/3, công an tỉnh Bình Dương đã bắt Lưu Hoàng Ân, 38 tuổi, về tội Giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng tạt axit làm một người phụ nữ tử vong trên địa bàn TP Dĩ An.

Cụ thể, vào tối 25/2, khi thấy chị Đ.T.L đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Vũng Việt, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Ân đã đi xe máy ngược chiều, trên tay cầm can nhựa rồi hất thẳng dung dịch axit vào mặt chị, sau đó tẩu thoát. Nghe tiếng la hét của chị L., người dân gần đó đã đến hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng do bỏng nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Lưu Hoàng Ân tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi gây án, Ân bán xe máy rồi lẩn trốn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Dĩ An, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phát hiện và bắt giữ Ân tại TP Nha Trang.

Bước đầu đối tượng khai nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan chức năng đang di lý đối tượng này về Bình Dương để phục vụ điều tra.

