Nước mắt hối lỗi đầy muộn màng của bảo mẫu hành hạ bé trai 17 tháng tuổi dẫn đến tử vong

Xã hội 04/03/2023 16:54

Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994) để điều tra về vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại cơ sở trông giữ trẻ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào trưa ngày 4/3, tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994) đều bật khóc khi làm việc với điều tra viên.

An cho biết, tốt nghiệp trung cấp sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. Hiện tại ở lớp An và Lành đang trông coi khoảng 10 cháu.

“Trông các cháu cũng có áp lực vì bản thân em có 2 con cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi. Hằng ngày công việc của em là đi chợ, cho các cháu ăn uống và vệ sinh, trả trẻ. Em muốn nói với gia đình nạn nhân thực sự từ trong đáy lòng em rất xin lỗi họ và cháu Đ., cháu đã mất, gia đình thiệt hại quá nhiều, tổn thương, đau đớn không thể nào tha thứ được cho việc làm của chúng em”- An nghẹn ngào và mong xin gia đình cháu tha thứ để có thể làm lại cuộc đời… em rất xin lỗi gia đình cháu Đ. vì đã gây ra sự việc trên.

Nước mắt hối lỗi đầy muộn màng của bảo mẫu hành hạ bé trai 17 tháng tuổi dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Đối tượng An tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bên cạnh đó, Lành kể trước đây đi làm thuê năm 2019 và cách đây khoảng 1 năm cùng An trông trẻ tại địa chỉ trên. Lành cũng có 2 con nhỏ sinh năm 2019 và 2020. Lành cho biết, cháu Đ. không nghịch, có hôm ngoan nhưng có hôm khóc đòi về vì cháu mới đi học được hơn 10 ngày.

“So với các bạn thì Đ. hơi chậm hơn như chưa nói được, vận động đi lại chậm hơn các bạn khác. Nếu các cháu có nghịch ngợm thì bản thân chỉ đẩy chứ không làm gì, chỉ có lần đó em làm như vậy với Đ...”- Lành nói.

Lành nói về hành động hôm đó bản thân cũng chỉ muốn cho Đ. đi vào trong thôi. “Em cũng đã nhận thức được hành vi của mình là sai…”- Lành cho biết.

 

Nước mắt hối lỗi đầy muộn màng của bảo mẫu hành hạ bé trai 17 tháng tuổi dẫn đến tử vong - Ảnh 2
Đối tượng Lành hối hận vì hành động của mình - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai P.T.Đ., dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong.

Cụ thể, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, 2 người này đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài. Thấy vậy, Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, Lành dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé. Đến khoảng 16h30 ngày 23/2, bố mẹ bé trai đến đón con và được báo là Đ. tự ngã.

 

Nước mắt hối lỗi đầy muộn màng của bảo mẫu hành hạ bé trai 17 tháng tuổi dẫn đến tử vong - Ảnh 3
Ngôi nhà nơi 2 cô giáo trông trẻ - Ảnh: Vietnamnet

Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp. Vào sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Dù được chữa trị tích cực nhưng đến chiều 1/3, Bệnh viện Nhi Trung ương trả cháu bé về gia đình vì tiên lượng xấu. Đến tối hôm sau, nạn nhân tử vong.

Sau khi thu thập được lời khai, cơ quan chức năng huyện Thường Tín đã thuyết phục gia đình cho tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

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Đến ngày 4/3, người dân ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội chưa hết bàng hoàng và thương cảm sau cái chết của cháu bé 17 tháng tuổi tại cơ sở trông trẻ trên địa bàn.

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