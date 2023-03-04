Nguyên nhân người đàn ông lấy cây gỗ đánh chết em ruột ở Đồng Nai

Xã hội 04/03/2023 16:29

Vào ngày 4/3, đối tượng Lê Văn Công (ngụ tỉnh Đồng Nai) đã dùng dao đánh chết em trai của mình là Lê Văn Thiệp.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 4/3, Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Công (39 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh L.V.T. (28 tuổi, ngụ Phú Điền, huyện Tân Phú) là em ruột Công. 

Cụ thể, vào chiều ngày 3/3, giữa Công và T. xảy ra tranh cãi, dẫn đến xô xát liên quan đến vấn đề đất đai. T. dùng dao định đâm anh mình thì Công tránh được. Bực tức trước hành động người em dùng dao đe dọa đến tính mạng của mình, Công lấy một cây gỗ dài khoảng 60cm quay lại đánh Thiệp. Lê Văn Công đã dùng cây gỗ đánh trúng vào đầu của Thiệp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thiệp được một số người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán.

Nguyên nhân người đàn ông lấy cây gỗ đánh chết em ruột ở Đồng Nai - Ảnh 1
Nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán vào sáng 4/3 - Ảnh: Báo Công Thương

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, do vết thương vùng đầu quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào sáng ngày 4/3.

Ngay khi vụ án mạng xảy ra, Công an huyện Tân Phú đã tạm giữ đối tượng Lê Văn Công để lập hồ sơ bước đầu và bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra theo thẩm quyền. 

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

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