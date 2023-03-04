Vào ngày 4/3, đối tượng Lê Văn Công (ngụ tỉnh Đồng Nai) đã dùng dao đánh chết em trai của mình là Lê Văn Thiệp.
- Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong do bị giáo viên bạo hành: 'Cháu mới được gửi ở cơ sở trông trẻ 14 ngày thì mất'
- Gia Lai: Ba cháu nhỏ đuối nước tử vong thương tâm trên sông Ba
Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 4/3, Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Công (39 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh L.V.T. (28 tuổi, ngụ Phú Điền, huyện Tân Phú) là em ruột Công.
Cụ thể, vào chiều ngày 3/3, giữa Công và T. xảy ra tranh cãi, dẫn đến xô xát liên quan đến vấn đề đất đai. T. dùng dao định đâm anh mình thì Công tránh được. Bực tức trước hành động người em dùng dao đe dọa đến tính mạng của mình, Công lấy một cây gỗ dài khoảng 60cm quay lại đánh Thiệp. Lê Văn Công đã dùng cây gỗ đánh trúng vào đầu của Thiệp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thiệp được một số người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, do vết thương vùng đầu quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào sáng ngày 4/3.
Ngay khi vụ án mạng xảy ra, Công an huyện Tân Phú đã tạm giữ đối tượng Lê Văn Công để lập hồ sơ bước đầu và bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.