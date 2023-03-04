Gia Lai: Ba cháu nhỏ đuối nước tử vong thương tâm trên sông Ba

Xã hội 04/03/2023 10:36

Vào sáng ngày 4/3, ông Ksor Nhối, Chủ tịch UBND xã Chư Gu (huyện Krông Pa, Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước ở khu vực trạm bơm nước sông Ba khiến ba cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 4/3, ông Ksor Nhối, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chư Gu, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm 3 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 3/3, các cháu Ksor H’Ước (14 tuổi), Ksor Phin (10 tuổi) và Ksor Tươn (10 tuổi, cùng trú tại buôn Tơ Nia) đi lấy nước và tắm khu vực Trạm bơm sông Ba, không may xảy ra đuối nước.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Ksor Choan, bố của cháu Ksor P. không thấy con ở nhà nên đã ra sông Ba tìm, phát hiện Ksor P. và 2 cháu trên bị đuối nước tại khu vực Trạm bơm nước cũ (không còn hoạt động) trên sông Ba. Dân làng cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ trục vớt, đưa thi thể 3 cháu về để gia đình lo hậu sự.

Gia Lai: Ba cháu nhỏ đuối nước tử vong thương tâm trên sông Ba - Ảnh 1
Gia đình lo cho ba cháu nhỏ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, sau khi xảy ra sự việc đuối nước thương tâm, ngay trong tối 3/3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Krông Pa đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng; Ủy ban Nhân dân xã Chư Gu cũng hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Gia đình cả 3 cháu đều thuộc hộ nghèo và cận nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn.

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