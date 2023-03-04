Nguyên nhân tử vong của bé trai 17 tháng tuổi ở Hà Nội: Nạn nhân bị chấn thương sọ não, chảy máu và phù não

Xã hội 04/03/2023 06:46

Qua quá trình đấu tranh, hai cô giáo Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) đã thừa nhận đã ném bé trai 17 tháng tuổi xuống sàn nhà rồi dẫm vào đầu cháu bé.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào tối ngày 3/3, Công an huyện Thường Tín cho biết, qua công tác điều tra ban đầu, hai đối tượng Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi), là 2 cô giáo trông trẻ tại điểm trông trẻ tự phát ở xã Vạn Điểm đã khai nhận, tại thời điểm cháu Đ. được gửi tại lớp, cháu tự ngã và không có tác động bên ngoài.

Nhưng sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, hai đối tượng lại thay đổi lời khai với nội dung khác nhau. Đối tượng Lành khai nhận là đi lùi vào cháu Đ. làm cháu ngã ra nền nhà, trong khi đối tượng An khai nhận là có bế cháu bé trên tay nhưng trượt tay khiến cháu ngã đập đầu xuống đất.

Nguyên nhân tử vong của bé trai 17 tháng tuổi ở Hà Nội: Nạn nhân bị chấn thương sọ não, chảy máu và phù não - Ảnh 1
Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành - Ảnh: VTC News

Xác định có nhiều mâu thuẫn giữa hai lời khai của An và Lành, Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh cuối cùng, hai đối tượng phải thừa nhận đã có hành vi hành hung, đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu Đ.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23/2, cháu P.T.Đ. được mẹ đưa đến giao cho An và Lành trông giữ cùng 6 bé khác. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, hai đối tượng đưa các cháu vào phòng ngủ để quản lý thì cháu Đ. khóc chạy ra bên ngoài cửa lớp đứng. Thấy vậy, Lành và An liền dùng tay, chân bạo hành cháu dã man. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày khi gia đình đến đón cháu Đ. thì được hai đối tượng cho biết cháu bị ngã.

Nguyên nhân tử vong của bé trai 17 tháng tuổi ở Hà Nội: Nạn nhân bị chấn thương sọ não, chảy máu và phù não - Ảnh 2
Ngày 3/3, thi thể bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) được gia đình đưa đi chôn cất, sau khi hoàn tất tang lễ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não. Qua đấu tranh, hai đối tượng này còn khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu Đ. để rèn vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tổ chức thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường và thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ điều tra.

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Vào ngày 3/3, thi thể bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) được gia đình đưa đi chôn cất, sau khi hoàn tất tang lễ.

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