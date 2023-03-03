Nhận thông báo 'con đang cấp cứu', nhiều phụ huynh tá hỏa phát hiện bị lừa 70 triệu đồng

Vào chiều ngày 3/3, sau khi nghe cuộc gọi từ người lạ thông báo con đang ở Bệnh viện Chợ Rẫy, phụ huynh trường Việt Úc đã chuyển cho đối tượng 70 triệu đồng tiền "viện phí".

Thông tin từ báo Công an nhân dân, vào trưa ngày 3/3 (từ 11h30 đến 14h), Bệnh viện Chợ Rẫy (tại bàn Hướng dẫn Cấp cứu) tiếp nhận thông tin của 3 trường hợp là phụ huynh có con đang theo học tại Trường Quốc tế Việt Úc đóng trên địa bàn quận 10 TP Hồ Chí Minh. Các phụ huynh đến bệnh viện cho biết họ được thông báo con của họ đang nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, trên hệ thống thông tin người bệnh nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy không có trường hợp nào mà các phụ huynh đang tìm kiếm. Bệnh viện đã ghi nhận thông tin thì được biết, các phụ huynh đều nhận được các cuộc gọi từ người xưng là thầy giáo của Trường Việt Úc nơi con họ đang theo học.

Người tự xưng là thầy giáo, thông báo cho các phụ huynh con của họ đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (đi học bị té chấn thương sọ não và đang lên ca mổ gấp) nên yêu cầu phụ huynh hỏa tốc chuyển tiền qua tài khoản của người này để đóng tiền phẫu thuật. Các “thầy giáo” tự xưng còn đe dọa, nếu không nộp hoặc chậm nộp tiền thì con của họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một số phụ huynh tại TP.HCM nhận được điện thoại báo con bị ngã phải cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi lên viện tìm con, họ mới nhận ra vừa bị lừa đảo - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, đối mặt với thông tin khẩn nguy về tình trạng của con em mình, ít nhất đã có 3 phụ huynh chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân theo dẫn dụ của các "thầy giáo".

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết thêm, những người đã chuyển tiền gồm: ông L.T.H chuyển 70 triệu đồng; ông T.M.H chuyển 70 triệu đồng; ông M.T.D chuyển 20 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua cơ quan Công an để tiến hành điều tra làm rõ. Qua trường hợp này, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo đến các phụ huynh thông tin mạo danh trên để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu gặp trường hợp trên, quý phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài Bệnh viện Chợ Rẫy qua số điện thoại 028.3855.4137, nhấn phím 0 báo tổng đài viên kết nối đến Khoa phòng điều trị có liên quan để xác nhận lại thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.

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