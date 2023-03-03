Nam thanh niên ở Cà Mau ngồi tù oan hơn 800 ngày: 'Bây giờ chỉ muốn được bình yên để ổn định cuộc sống'

Xã hội 03/03/2023 19:33

Tòa án nhân dân TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với anh Nguyễn Anh Duy tại trụ sở UBND xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước.

Theo thông tin từ VNExpress, vào ngày 2/3, buổi xin lỗi được TAND TP Cà Mau (cơ quan buộc tội oan) tổ chức tại trụ sở UBND xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước - nơi anh Duy sinh sống, trước sự chứng kiến của chính quyền và người dân địa phương.

 

"Thay mặt cơ quan tố tụng TP Cà Mau, chúng tôi chân thành xin lỗi anh Nguyễn Anh Duy và gia đình, người dân. Những thiệt hại gây ra cho anh là không gì bù đắp được", ông Phạm Việt Trung (Phó chánh án) nói, sau khi thừa nhận các cơ quan tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử oan sai đối với anh Duy. Ngoài ra, TAND TP Cà Mau cũng sẽ đăng báo xin lỗi, cải chính và thương lượng bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Anh Duy chấp nhận lời xin lỗi của tòa, cho biết: "Tôi đã mất quá nhiều thời gian vì vụ việc kéo dài, bây giờ chỉ muốn được bình yên để ổn định cuộc sống".

Nam thanh niên ở Cà Mau ngồi tù oan hơn 800 ngày: 'Bây giờ chỉ muốn được bình yên để ổn định cuộc sống' - Ảnh 1
Nguyễn Anh Duy (ảnh trái) trong buổi công khai xin lỗi - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, Nguyễn Anh Duy là một trong 5 người (4 người còn lại gồm Đặng Hữu Thời, Lâm Hải Long, Nguyễn Hoài Nam và Lê Phước Trung) bị công an TP Cà Mau khởi tố tội chém người gây thương tích xảy ra 8 năm trước.

Dựa vào hồ sơ vụ việc cho thấy, khuya 14/3/2015, Thời và bạn đi bộ về nhà thì bị nhóm thanh niên khoảng 7-8 người đi mô tô rượt chém. Người bạn trốn được nên không bị thương, còn Thời bị chém ở đầu và vai. Phát hiện chém nhầm nên nhóm thanh niên bỏ đi. Sau đó, Thời về nhà lấy mã tấu và rủ thêm bạn tìm người đã chém mình để trả thù.

Nam thanh niên ở Cà Mau ngồi tù oan hơn 800 ngày: 'Bây giờ chỉ muốn được bình yên để ổn định cuộc sống' - Ảnh 2
Nguyễn Anh Duy, 27 tuổi, được tòa xin lỗi công khai, bồi thường gần 500 triệu đồng do bị kết án oan, ngồi tù hơn 2 năm - Ảnh: VNExpress

Rạng sáng hôm sau, nhóm của Thời chém Nguyễn Quốc Toàn, Hồ Minh Tiến, Lê Hoàng Khen gây thương tích. Sau khi phát hiện chém nhầm người, Thời kêu tất cả rút khỏi hiện trường. Thời được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến khoảng 16h cùng ngày thì trốn về nhà.

Từ ngày 15 – 17/3/2015, lần lượt Long, Thời, Nam, Trung, Duy, Hà Gia Nguyên, Lâm Tấn Phong bị bắt khẩn cấp. Sau 11 ngày bị câu lưu và tạm giữ, Nguyên và Phong được trả tự do vì cung cấp được bằng chứng ngoại phạm.

Ngày 14/7/2016, TAND TP Cà Mau tuyên phạt 5 bị cáo tội cố ý gây thương tích, trong đó Nguyễn Anh Duy bị phạt 5 năm tù giam. Đến tháng 11/2016, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Ngày 1/8/2019, VKSND TP Cà Mau ra quyết định đình chỉ vụ án đối với Nguyễn Anh Duy. Cuối tháng 11/2019, Duy nộp đơn đề nghị TAND TP Cà Mau phục hồi danh dự và bồi thường với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Duy còn yêu cầu bồi thường thêm một số khoản tiền khác và tổ chức xin lỗi anh tại nơi cư trú.

TAND TP Cà Mau chỉ chấp nhận bồi thường 443 triệu đồng. Không đồng ý, Nguyễn Anh Duy đã khởi kiện. Phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên TAND TP Cà Mau phải bồi thường oan sai cho nạn nhân số tiền hơn 500 triệu đồng. Đồng thời, phải tổ chức xin lỗi công khai tại nơi nạn nhân cư trú, đăng lời xin lỗi trên một tờ báo trung ương và một tờ báo địa phương trong 3 số liên tiếp.

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