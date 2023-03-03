Vào chiều ngày 3/3, một lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã thông tin về việc tài xế xe buýt từ chối đón người khuyết tật.

Theo thông tin từ báo Giao thông, liên quan đến vụ xe buýt bỏ rơi người khuyết tật ở TP. Vinh (Nghệ An), vào chiều 3/3, một lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, đơn vị đã có quyết định xử phạt hành chính đối với phụ xe buýt N.A chạy tuyến Vinh - Cửa Lò vì đã có hành vi không hỗ trợ, giúp đỡ hành khách là người khuyết tật vận động hoặc khuyết tật thị giác đi xe. Theo vị lãnh đạo này, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Ban Giám đốc Sở GTVT đã chỉ đạo TTGT xác minh làm rõ. Ngay sau đó, TTGT đã mời lái và phụ chuyến xe buýt nói trên và đồng thời mời đại diện doanh nghiệp để lên làm việc.

Bài đăng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội - Ảnh: VietNamNet Tại buổi làm việc, lái xe và phụ xe đã thừa nhận vụ việc như người dân phản ánh. Ngay sau đó, TTGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với phụ xe vì đã có hành vi không hỗ trợ, giúp đỡ hành khách là người khuyết tật vận động hoặc khuyết tật thị giác đi xe theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Thanh tra giao thông cũng đã nhắc nhở đại diện doanh nghiệp rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các lái, phụ xe nâng cao chất lượng trong việc phục vụ người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, người khuyết tật…

Theo Điều 31, Nghị định 100/2019.NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” quy định phạt tiền từ 80.000 - 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Không hỗ trợ, giúp đỡ hành khách đi xe là người cao tuổi, trẻ em không tự lên xuống xe được, người khuyết tật vận động hoặc khuyết tật thị giác. Hình ảnh liên quan đến sự việc người khuyết tật bị xe buýt “bỏ rơi” được đang tải lên mạng xã hội - Ảnh: Báo giao thông Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, mạng xã hội đăng tải thông tin một người đàn ông khuyết tật (mất tay chân – PV) nhờ người đi đường đón xe buýt và bế lên xe. Người đi đường vẫy xe buýt BKS 37B - 01.xxx để bế người đàn ông khuyết tật lên. Tuy nhiên, lái xe buýt không mở cửa, còn người phụ nữ bán vé chỉ mở ô cửa kính nhỏ từ chối không chở vì sẽ không ai bế xuống được. Sau đó, chiếc xe này chạy đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến. Sự việc được cho là xảy ra trên tuyến đường ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Xe buýt bị phản ánh chạy tuyến thành phố Vinh - thị xã Cửa Lò. Sau khi đăng tải, thông tin này đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng; hầu hết đều bày tỏ bức xúc trước cách hành xử của lái và phụ xe buýt.

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