Nghi phạm Hà Đình Hạ đến nhà bố mẹ vợ, rồi dùng dao truy sát 3 người khiến vợ nghi phạm tử vong, bố mẹ vợ bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào 0h10' rạng sáng ngày 3/3, nghi phạm Hà Đình Hạ (SN 1983, trú tại thôn 6, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) ra tay sát hại vợ và đâm bố mẹ vợ trọng thương vào tối (2/3) đã tới cơ quan Công an để đầu thú và khai nhận hành vi giết người. Cụ thể, vào khoảng 21h đêm qua (2/3), tại nhà ông Vũ Văn Hoan (SN 1962, trú tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), Hà Văn Hạ là con rể ông Hoan đã dùng dao đâm chị Vũ Thị Hạnh (SN 1990, vợ của Hạ), ông Hoan và bà Phạm Thị Đan (SN 1963, vợ ông Hoan).

Nghi phạm Hà Đình Hạ - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Thu giữ hung khí gây án của nghi phạm - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Sau khi gây án, Hạ đã bỏ trốn khỏi hiện trường, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Hạnh đã tử vong ngay sau đó. Còn vợ chồng ông Hoan bị trọng thương ở vụng ngực, bụng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện An Dương đã lập tức có mặt, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, rà soát, truy bắt đối tượng, đồng thời kết hợp với gia đình vận động đối tượng Hà Đình Hạ ra đầu thú.

Nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh bị chồng sát hại trong đêm - Ảnh: Báo Gia đình & Xã hội Theo thông tin từ Zing, kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định vợ của Hạ là chị Vũ Thị Hạnh bị đâm tổng cộng 23 nhát, tử vong tại chỗ, còn ông Vũ Văn Hoan bị đâm 1 nhát vào ổ bụng, bà Phạm Thị Đan bị 1 nhát đâm thấu ngực. Đến khoảng 0h10' rạng sáng 3/3, Hà Đình Hạ đã tới cơ quan Công an để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hạ khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, 2 vợ chồng Hạ sống ly thân, chị Hạnh bế con chung 3 tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) tạm lánh, trong thời gian chờ tòa thụ lý đơn xin ly hôn. Đêm 2/3, Hạ mang theo dao tìm đến nhà bố mẹ vợ gây án, rồi bỏ trốn. Nghi phạm Hạ là lao động tự do, có 1 tiền án, từng có 1 đời vợ và 3 con riêng. Sau khi kết hôn với chị Hạnh, 2 người có với nhau 1 con chung 3 tuổi. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

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