Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín xác nhận, hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân bé trai tử vong bất thường sau khi gửi ở nhóm trông giữ trẻ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sau khi đi đến lớp học này vào ngày 27/2, cháu bé 17 tháng tuổi tại xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) có tình trạng không bình thường, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong vào chiều 2/3 vừa qua.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đi lớp xảy ra ở xã Vạn Điểm, ông Nguyễn Như Ý - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, qua xác minh, cơ sở mầm non xảy ra sự việc nêu trên không được cấp phép hoạt động.

"Do bố mẹ bé trai đều đi làm, bé trai chưa đủ tuổi tới trường mẫu giáo nên được gửi tại một điểm trông giữ trẻ tư nhân", vị lãnh đạo cho biết thêm.

“Cơ ở mầm non này chưa cấp phép tại xã Vạn Điểm, chủ cơ sở là 2 cô giáo người ở huyện Phú Xuyên. Cơ sở này tự phát, không có biển hiệu và từng bị xã Vạn Điểm 2 lần lập biên bản về việc hoạt động chui nhưng không hiểu sao vẫn chưa chấm dứt hoạt động.

Nạn nhân của sự việc là cháu bé 16 tháng tuổi. Ngày 27/2 sau khi đi đến lớp học này, con có tình trạng không bình thường, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và bệnh viện trả về ngày 1/3 vừa qua. Đến chiều 2/3 , cháu bé tử vong tại nhà. Hiện tôi chưa nhận được báo cáo cụ thể về sự việc nhưng kết luận ban đầu của bệnh viện là cháu bé bị chấn thương não, hiện sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra”, ông Ý cho hay.

Ngoài ra, theo ông Ý thì cơ sở tự phát này có 6-7 trẻ, thành lập dưới dạng cô giáo thuê nhà dân và người dân gửi con tất cả các ngày trong tuần. Sau sự sự việc xảy ra, xã Vạn Điểm đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

“Sự việc đau lòng này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh khi tìm địa điểm gửi con phải tìm những cơ sở đảm bảo quy định được cấp phép, uy tín. Tuyệt đối không gửi con vào những cơ sở tự phát, không được cấp phép hoạt động”, ông Ý cho hay.