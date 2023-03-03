Nghe tiếng kêu cứu phát ra từ chiếc ô tô bị rơi xuống hồ Xuân Hương, chàng trai 17 tuổi đã không ngần ngại lao xuống hồ nước lạnh lẽo để cứu giúp người gặp nạn.

Theo thông tin từ VNExpress, vào chiều ngày 2/3, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã trao tặng giấy khen cho em Nguyễn Trung Hiếu vì đã dũng cảm nhảy xuống hồ Xuân Hương cứu người gặp tai nạn vào giữa đêm khuya giá lạnh. Ông Tôn Thiện San cũng nhấn mạnh đây là hành động đẹp, tấm gương sáng trong việc thể hiện tinh thần nhân ái trong cuộc sống, cần được nhân lên.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt cho biết, đêm ngày 21/1, tại khu vực cà phê Bích Câu (đối diện Vườn hoa thành phố Đà Lạt) chiếc xe ô tô biển số 85A - 094.52 đang lưu thông thì bất ngờ lao thẳng xuống hồ Xuân Hương. Nghe tiếng kêu cứu của người trong xe, em Nguyễn Trung Hiếu đã bất chấp trời giá lạnh, dũng cảm nhảy xuống cứu người bị nạn, đưa vào bờ an toàn.

Hành động dũng cảm của Hiếu được chính quyền TP Đà Lạt tuyên dương vào chiều 2/3 - Ảnh: VNExpress

Chiếc xe lao xuống hồ Xuân Hương trong đêm ngày 21/2 - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, em Nguyễn Trung Hiếu cho hay, khi chiếc xe ô tô lao xuống hồ Xuân Hương thì cũng là lúc em đi ngang qua. Thời điểm đó, em thấy có 2 người đàn ông bung cửa xe, bơi được vào bờ. Tuy nhiên, trong xe vẫn còn người kêu cứu nên em đã nhảy xuống hồ đưa 2 người còn lại vào bờ an toàn. Sau khi cứu người, Nguyễn Trung Hiếu đã lái xe về nhà trong tình trạng ướt sũng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (mẹ Nguyễn Trung Hiếu) cho biết, đêm hôm đó, thấy con về nhà người ướt sũng, tím tái nên rất lo lắng. Sau khi thay đồ, sưởi ấm, Hiếu kể lại câu chuyện cứu người cho mẹ nghe thì bà rất xúc động.

Hiện bà Trang và em Hiếu quê tại tỉnh Long An đến Đà Lạt thuê nhà trọ để làm việc sinh sống.

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