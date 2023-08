Hoàn cảnh éo le của bé trai 2 tuổi bị trâu húc chấn thương sọ não, hôn mê sâu

Hoàn cảnh nghèo khó khiến vợ chồng chị Hiệp cảm thấy đau đớn bất lực khi không thể lo được tương lai cho con, tính mạng đe dọa cũng đành bất lực. Cuộc sống vốn đã chật vật nay lại càng trở nên bế tắc.

Vì bệnh tình ngày càng chuyển biến nặng, các bác sĩ chuyển bệnh nhi xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: Báo Gia đình và xã hội

Theo thông tin từ báo Gia đình và xã hội, là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Ơn, BS Trịnh Văn Đồng – Trung tâm Gây mê hồi sức và Ngoại khoa Bệnh viện HN Việt Đức cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê sau tai nạn sinh hoạt do trâu húc, phù nhiều, thở máy. Hiện tại bệnh nhân mê, tiếp tục an thần, thở máy, chống phù não, chống co giật, kháng sinh dự phòng. Tiên lượng bệnh nặng nên việc điều trị phải tích cực.

Hình ảnh cháu bé 2 tuổi với gương mặt non nớt nằm bất động ở trên giường bệnh bên trong căn phòng chỉ có tiếng máy thở hòa lẫn với mùi thuốc, mùi hóa chất khử khuẩn vô cùng ám ảnh. Vợ chồng chị Hiệp cảm thấy đau đớn bất lực, hoàn cảnh nghèo không thể lo được được tương lai cho con. Tính mạng đe dọa con cũng đành bất lực. Cuộc sống vốn đã chật vật nay lại càng trở nên bế tắc với điều không may xảy ra.

Hiện tại, bệnh nhân mê, tiếp tục an thần, thở máy, chống phù não, chống co giật, kháng sinh dự phòng, tiên lượng bệnh nặng.