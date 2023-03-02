Hoàn cảnh éo le của bé trai 2 tuổi bị trâu húc chấn thương sọ não, hôn mê sâu

Xã hội 02/03/2023 11:10

Trong lúc theo mẹ đi chăn trâu, bé trai 2 tuổi bất ngờ bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu đang phải thở máy và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Theo thông tin từ báo Công luận, bé Bồn Văn Ơn (2 tuổi), dân tộc Dao ở Hà Giang bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu, đang phải thở máy và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện HN Việt Đức.

Lặng lẽ ngóng trông bệnh tình của con trai, chị Dằn Thị Hiệp, mẹ của cháu Ơn nghẹn ngào chia sẻ: “Ngày hôm đó, em cho con đi chăn trâu cùng. Em để con một chỗ rồi cắt cỏ ngay đấy nhưng lúc sau nhìn không thấy con đâu, em chạy đến thì thấy con đã bị trâu húc văng một đoạn…”, chị Hiệp lại lấy tay vội lau dòng nước mắt xót xa.

Thương con thiệt thòi sinh ra trong gia đình nghèo khổ, đói túng quanh năm, giờ con lại phải gánh chịu những đau đớn tột cùng, vợ chồng chị Hiệp gói ghém tất cả được 1,5 triệu đồng vội vã mang con đến bệnh viện huyện Bắc Mê chữa trị.

Hoàn cảnh éo le của bé trai 2 tuổi bị trâu húc chấn thương sọ não, hôn mê sâu - Ảnh 1
Theo mẹ đi chăn trâu, bé trai 2 tuổi dân tộc Dao bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu - Ảnh: Zing

Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, nhưng vì bệnh tình ngày càng chuyển biến nặng nên các bác sĩ chuyển con xuống Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Ngoài vài sào ruộng để kiếm cái ăn hàng ngày, gia đình chị Hiệp không có bất cứ tài sản quý giá nào bán để lo chi phí điều trị cho đứa con trai bé bỏng.

Hoàn cảnh nghèo khó khiến vợ chồng chị Hiệp cảm thấy đau đớn bất lực khi không thể lo được tương lai cho con, tính mạng đe dọa cũng đành bất lực. Cuộc sống vốn đã chật vật nay lại càng trở nên bế tắc.

Hoàn cảnh éo le của bé trai 2 tuổi bị trâu húc chấn thương sọ não, hôn mê sâu - Ảnh 2
Vì bệnh tình ngày càng chuyển biến nặng, các bác sĩ chuyển bệnh nhi xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: Báo Gia đình và xã hội

Theo thông tin từ báo Gia đình và xã hội, là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Ơn, BS Trịnh Văn Đồng – Trung tâm Gây mê hồi sức và Ngoại khoa Bệnh viện HN Việt Đức cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê sau tai nạn sinh hoạt do trâu húc, phù nhiều, thở máy. Hiện tại bệnh nhân mê, tiếp tục an thần, thở máy, chống phù não, chống co giật, kháng sinh dự phòng. Tiên lượng bệnh nặng nên việc điều trị phải tích cực.

Hình ảnh cháu bé 2 tuổi với gương mặt non nớt nằm bất động ở trên giường bệnh bên trong căn phòng chỉ có tiếng máy thở hòa lẫn với mùi thuốc, mùi hóa chất khử khuẩn vô cùng ám ảnh. Vợ chồng chị Hiệp cảm thấy đau đớn bất lực, hoàn cảnh nghèo không thể lo được được tương lai cho con. Tính mạng đe dọa con cũng đành bất lực. Cuộc sống vốn đã chật vật nay lại càng trở nên bế tắc với điều không may xảy ra.

Hiện tại, bệnh nhân mê, tiếp tục an thần, thở máy, chống phù não, chống co giật, kháng sinh dự phòng, tiên lượng bệnh nặng.

Vụ nhiều công nhân nghi ngộ độc khí tại Bắc Ninh: 1 người có dấu hiệu mất não dẫn đến tử vong

Vụ nhiều công nhân nghi ngộ độc khí tại Bắc Ninh: 1 người có dấu hiệu mất não dẫn đến tử vong

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang chỉ đạo khẩn vụ 4 công nhân tại Công ty TNHH HS Tech Vina, bị ngộ độ khí Methanol trong phân xưởng sản xuất linh kiện điện tử.

Xem thêm
Từ khóa:   bé 2 tuổi bị trâu húc bé 2 tuổi bị trâu húc chấn thương sọ não tin moi tin nóng tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?