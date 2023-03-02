Hoàn cảnh éo le của bé trai 2 tuổi bị trâu húc chấn thương sọ não, hôn mê sâu

Trong lúc theo mẹ đi chăn trâu, bé trai 2 tuổi bất ngờ bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu đang phải thở máy và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Theo thông tin từ báo Công luận, bé Bồn Văn Ơn (2 tuổi), dân tộc Dao ở Hà Giang bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu, đang phải thở máy và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện HN Việt Đức. Lặng lẽ ngóng trông bệnh tình của con trai, chị Dằn Thị Hiệp, mẹ của cháu Ơn nghẹn ngào chia sẻ: “Ngày hôm đó, em cho con đi chăn trâu cùng. Em để con một chỗ rồi cắt cỏ ngay đấy nhưng lúc sau nhìn không thấy con đâu, em chạy đến thì thấy con đã bị trâu húc văng một đoạn…”, chị Hiệp lại lấy tay vội lau dòng nước mắt xót xa.

Thương con thiệt thòi sinh ra trong gia đình nghèo khổ, đói túng quanh năm, giờ con lại phải gánh chịu những đau đớn tột cùng, vợ chồng chị Hiệp gói ghém tất cả được 1,5 triệu đồng vội vã mang con đến bệnh viện huyện Bắc Mê chữa trị. Theo mẹ đi chăn trâu, bé trai 2 tuổi dân tộc Dao bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu - Ảnh: Zing Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, nhưng vì bệnh tình ngày càng chuyển biến nặng nên các bác sĩ chuyển con xuống Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Ngoài vài sào ruộng để kiếm cái ăn hàng ngày, gia đình chị Hiệp không có bất cứ tài sản quý giá nào bán để lo chi phí điều trị cho đứa con trai bé bỏng.

Hoàn cảnh nghèo khó khiến vợ chồng chị Hiệp cảm thấy đau đớn bất lực khi không thể lo được tương lai cho con, tính mạng đe dọa cũng đành bất lực. Cuộc sống vốn đã chật vật nay lại càng trở nên bế tắc. Vì bệnh tình ngày càng chuyển biến nặng, các bác sĩ chuyển bệnh nhi xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: Báo Gia đình và xã hội Theo thông tin từ báo Gia đình và xã hội, là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Ơn, BS Trịnh Văn Đồng – Trung tâm Gây mê hồi sức và Ngoại khoa Bệnh viện HN Việt Đức cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê sau tai nạn sinh hoạt do trâu húc, phù nhiều, thở máy. Hiện tại bệnh nhân mê, tiếp tục an thần, thở máy, chống phù não, chống co giật, kháng sinh dự phòng. Tiên lượng bệnh nặng nên việc điều trị phải tích cực. Hình ảnh cháu bé 2 tuổi với gương mặt non nớt nằm bất động ở trên giường bệnh bên trong căn phòng chỉ có tiếng máy thở hòa lẫn với mùi thuốc, mùi hóa chất khử khuẩn vô cùng ám ảnh. Vợ chồng chị Hiệp cảm thấy đau đớn bất lực, hoàn cảnh nghèo không thể lo được được tương lai cho con. Tính mạng đe dọa con cũng đành bất lực. Cuộc sống vốn đã chật vật nay lại càng trở nên bế tắc với điều không may xảy ra. Hiện tại, bệnh nhân mê, tiếp tục an thần, thở máy, chống phù não, chống co giật, kháng sinh dự phòng, tiên lượng bệnh nặng.

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