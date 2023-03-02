Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa cấp cứu cho một bé gái 6 tuổi bị ngộ độc do ăn bim bim có tẩm thuốc diệt chuột.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 1/3, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, tại đây đã cấp cứu trường hợp bệnh nhi N.T.N.N. (6 tuổi, ở TP Hạ Long) bị ngộ độc do ăn bim bim có tẩm thuốc diệt chuột.

Qua điều tra bệnh sử, gia đình bé gái cho biết, gia đình có tẩm thuốc diệt chuột vào bim bim để bẫy chuột, tuy nhiên do sơ ý không để cẩn thận nên bé gái đã lấy bim bim ăn, ngay sau khi phát hiện gia đình đã đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Bãi Cháy, bé gái đã được cấp cứu kịp thời nên sau 1 ngày điều trị và chăm sóc tại Khoa Nhi, sức khỏe đã ổn định.

Sau một ngày điều trị, sức khỏe bé ổn định - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, bác sĩ Nguyễn Thị Như Trang, Khoa Nhi cho biết, trẻ em thường hay có bản năng tò mò và khám phá thế giới xung quanh, hay đưa mọi thứ vào miệng, ăn hoặc uống bất cứ thứ gì cho dù mùi vị ra sao, nhất là những gì nhìn thấy hấp dẫn hay mang màu sắc sặc sỡ có sẵn ở khắp nơi trong gia đình.

Do vậy, để tránh điều đáng tiếc xảy ra, các bậc cha mẹ cần lưu ý khi: Khi sử dụng hóa chất diệt chuột (làm bả, đặt bả chuột) phải ở khoảng cách xa và cách biệt hẳn so với nơi ở, nơi ăn uống, đặc biệt xa thức ăn, nước uống, xa trẻ em.

Không dùng các dụng cụ chứa đựng thức ăn, đồ uống để chứa đựng hóa chất, không để thực phẩm và hóa chất gần nhau để tránh sử dụng nhầm. Nếu trẻ lỡ có uống nhầm thuốc chuột, hóa chất cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.

Cập nhật vụ va chạm tàu khách và tàu hàng ở Hy Lạp: Lên tới 36 người thiệt mạng Vụ va chạm rất mạnh giữa tàu chở khách và tàu hàng ở Hy Lạp khiến 4 toa tàu đầu tiên đã trật khỏi đường ray, trong khi 2 toa khác gần như bị hỏng hoàn toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-cuu-cho-be-gai-6-tuoi-o-quang-ninh-an-phai-bim-bim-tam-thuoc-chuot-560892.html