Vào tối ngày 1/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT744, xã Phú An, thị xã Bến Cát, khiến một cháu 5 tuổi và một cháu 3 tuổi tử vong tại chỗ, 2 người lớn bị thương.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối ngày 1/3, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT744, thuộc địa phận xã Phú An (TX Bến Cát) khiến bốn người thương vong.

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, xe tải lưu thông trên đường ĐT744 theo hướng từ TP Thủ Dầu Một đi huyện Dầu Tiếng. Khi xe lưu thông đến đoạn ngã tư Phú Thứ, xã Phú An, TX Bến Cát thì xảy ra va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển, chở theo 2 con nhỏ và 1 người phụ nữ khác.

Sau tai nạn, cả bốn người trên xe máy ngã xuống đường, 2 bé nhỏ tử vong tại chỗ dưới bánh xe tải, 2 người phụ nữ bị thương. Được biết, cả 4 nạn nhân là người thân trong một gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay khi nhận tin báo, CSGT thị xã Bến Cát đã có mặt, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngoài ra, một số nhân chứng cho biết, cả 4 nạn nhân là người thân trong một gia đình.

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