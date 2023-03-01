Tá hỏa phát hiện người đàn ông rơi từ tầng 19 chung cư ở Hà Nội

Người dân bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh, khi chạy ra sân phía trước sảnh tòa nhà CT10A, phát hiện 1 người đàn ông trung niên tử vong
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Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 10h40 ngày 1/3, tại sân phía trước sảnh tòa nhà CT10A khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã xảy ra vụ việc thương tâm khiến 1 người tử vong.
Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh, khi chạy ra sân phía trước sảnh tòa nhà CT10A, phát hiện 1 người đàn ông trung niên tử vong.
Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, người dân chứng kiến cho hay, người đàn ông lúc rơi xuống không mặc quần áo. Người dân quanh khu vực đã lấy chiếu che tạm thi thể nạn nhân đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực, liên hệ với người nhà nạn nhân. Bước đầu làm rõ, nạn nhân sinh sống tại tầng 19 của tòa nhà chung cư.
Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.