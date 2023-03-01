Tiết lộ số tiền bồi thường của tài xế bị đánh khi không dừng xe để đi vệ sinh ở Nha Trang

Xã hội 01/03/2023 12:25

Vào ngày 1/3, Trung tá Nguyễn Đức Phương - Trưởng Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị đã tổ chức buổi làm việc với ông Trương Hữu Anh Vũ cùng với 2 thanh niên đánh tài xế.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 1/3, Trung tá Nguyễn Đức Phương - Trưởng Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị đã tổ chức buổi làm việc với ông Trương Hữu Anh Vũ cùng với 2 thanh niên đánh tài xế này, mục đích làm sáng tỏ, tìm tiếng nói chung. Qua buổi làm việc, 2 thanh niên đã xin lỗi ông Vũ và được chấp nhận.

"Ông Vũ đã đề nghị bồi thường tổng 10 triệu đồng, trong đó 500.000 đồng tiền thuốc và 9,5 triệu đồng tiền công những ngày tài xế không đi làm được. Hai thanh niên đã chấp nhận mức đề nghị bồi thường trên, do đó ông Vũ đã rút đơn và đề nghị không khởi tố vụ án", Trung tá Phương cho hay.

Tiết lộ số tiền bồi thường của tài xế bị đánh khi không dừng xe để đi vệ sinh ở Nha Trang - Ảnh 1
Tài xế bị người quen của nữ hành khách đánh ngay trên xe - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bên cạnh đó, tài xế Vũ cũng xác nhận việc mình đã nhận bồi thường và đề nghị không khởi tố vụ án. Anh Vũ chia sẻ: "Những thanh niên đánh tôi đã gọi điện xin lỗi nhiều lần. Hôm làm việc tại cơ quan công an, họ tiếp tục có thái độ cầu thị, nhận sai nên tôi bỏ qua, đề nghị không khởi tố vụ án. Họ đưa tôi 14 triệu đồng bồi thường, nhưng tôi chỉ lấy 10 triệu như đã đề xuất trước đó, phần còn thừa tôi gửi lại, từ chối nhận".

Hiện tại, Công an phường Phước Hải lập hồ sơ, đề xuất với lãnh đạo Công an TP Nha Trang để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiết lộ số tiền bồi thường của tài xế bị đánh khi không dừng xe để đi vệ sinh ở Nha Trang - Ảnh 2
Nạn nhân nhận 10 triệu đồng bồi thường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối 16/2, anh Trương Hữu Anh Vũ điều khiển xe Bình Minh từ TP.HCM đi TP. Nha Trang. Khi xe đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nữ hành khách N.T.T đột nhiên muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên, quy định trên cao tốc không được dừng xe đột ngột, nguy hiểm nên tài xế từ chối. Tới làn đường ưu tiên, tài xế Vũ dừng xe nhưng khách nữ không chịu xuống giải quyết rồi chờ tới trạm dừng chân mới đi vệ sinh.

Đến rạng sáng 17/2, nữ hành khách N.T.T được cho đã điện thoại cho T. kể về sự việc, nhờ T. đón khi xe về Nha Trang. Anh này rủ thêm một người bạn đi cùng đến đánh tài xế Vũ. Thấy xe dừng ở đường Tố Hữu - TP. Nha Trang để trả khách, anh T. cùng người bạn lao lên chửi tục, đánh tới tấp tài xế. Toàn bộ sự việc được camera trong xe ghi lại, đưa lên mạng xã hội. Nhà xe sau đó cũng gửi đơn tố giác tới Công an phường Phước Hải.

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