Kết luận nguyên nhân tử vong của bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông ở Đồng Tháp

Xã hội 01/03/2023 11:36

Qua kết quả khám nghiệm tử thi, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi).

Theo thông tin từ VTC News, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị sốc chấn thương vùng đùi phải và rơi vào môi trường có nước là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Và qua điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là vụ tai nạn, không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.

Trước đó, vào ngày 31/12/2022, tại khu vực công trình mố cầu Rọc Sen thuộc ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, 4 cháu cùng ngụ địa phương rủ nhau vào khu vực công trình nêu trên để nhặt sắt vụn. Do bất cẩn, nên cháu Thái Lý Hạo Nam bị rơi xuống lỗ cọc bê tông có đường kính 25 cm.

Theo Thượng tá Trần Trung Quốc, tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc và công nhân đang nghỉ trưa ăm cơm; trước thời điểm đó, công trình vẫn hoạt động thi công bình thường.

Kết luận nguyên nhân tử vong của bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 1
Trước đó, nhiều phương tiện, nhân lực được huy động đến hiện trường giải cứu cháu bé - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, thời gian đầu nghe tiếng cháu bé kêu la, nên cha cháu bé cùng nhóm công nhân thả dây dài khoảng 5m xuống lỗ cọc bê tông để kéo cháu lên, khi kéo được khoảng 1m - 2m thì cháu bị tuột tay, sau ít phút thì không nghe cháu bé kêu nữa.

Sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng chức năng đến ngay hiện trường nắm tình hình vụ việc. Công an Đồng Tháp chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp nhanh chóng đến hiện trường để triển khai phương án giải cứu.

Đồng thời, lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí của cháu bé (đã qua đốt cọc thứ 2 và thứ 3, ở độ sâu hơn 24m), nhanh chóng triển khai bơm khí oxy xuống phía dưới đáy trụ bê tông và triển khai các biện pháp cứu hộ. Tuy nhiên, do địa hình, địa chất phức tạp, gây khó khăn cho công tác cứu nạn cứu hộ.

Đến tối 4/1, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã cùng cơ quan chức năng y tế, công an dựa trên kết quả điều tra, thu thập được tại hiện trường và các điều kiện bảo tồn sự sống, nhận định và kết luận nạn nhân đã tử vong nên chuyển sang phương án tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất.

Đến khoảng 1h20 phút ngày 20/1 lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân lên mặt đất, bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiến hành khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật và sau đó đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình

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