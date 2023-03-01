Đang đi trên Quốc lộ 1 đoạn qua Nghệ An, chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế và hành khách đã nhanh chóng xuống xe.

Theo thông tin từ VTC News, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An, vụ cháy xe khách giường nằm này xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 (QL1) đoạn tránh TP Vinh.

Cụ thể, vào khoảng 20h40 ngày 28/2, Trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH (114) nhận được tin báo, một chiếc ô tô khách giường nằm biển số 76B-006.xx đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên tuyến đường này thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh lập tức huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, khẩn trương dập lửa.

Ngay sau đó, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.

Lực lượng cứu hỏa đang dập lửa - Ảnh: VTC News

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tại hiện trường, chiếc xe khách mang BKS: 76B-006.xx đang lưu thông trên tuyến đường tránh thành phố Vinh theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa lớn nhanh chóng bao trùm chiếc xe khách.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. Rất may, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, tài xế và hành khách đã kịp thoát ra ngoài. Rất may tài xế cùng toàn bộ hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vụ việc khiến chiếc xe khách bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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