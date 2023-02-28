Tài xế bị đánh vì không dừng xe cho khách đi vệ sinh ở Nha Trang: 'Sự việc đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi'

Xã hội 28/02/2023 16:55

Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ tài xế bị hành hung vì không dừng xe trên cao tốc cho khách đi vệ sinh, anh Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, trú TP.Nha Trang) cho biết đến nay anh vẫn chưa hết bàng hoàng, choáng váng vì vô cớ bị đánh.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau hơn 1 tuần xảy ra vụ tài xế bị hành hung vì không dừng xe trên cao tốc cho khách đi vệ sinh, anh Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, trú TP.Nha Trang) cho biết đến nay anh vẫn chưa hết bàng hoàng, choáng váng vì vô cớ bị đánh.

Anh Vũ chia sẻ: "Từ hôm đó đến giờ tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc trên, đầu óc không tập trung vào việc gì được, sự việc đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi".

Tài xế bị đánh vì không dừng xe cho khách đi vệ sinh ở Nha Trang: 'Sự việc đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi' - Ảnh 1
Tài xế Trương Hữu Anh Vũ bị tấn công ngay trên xe - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, anh Vũ cũng cho biết thêm, hiện nay anh đã đi làm lại. Tuy nhiên, vì lo lắng anh mất tập trung, không đảm bảo an toàn nên nhà xe Binh Minh Bus cho anh làm phụ xe. Tài xế cho hay bản thân anh không biết vì sao bị đánh. Thời điểm đó khi đang trả khách trên đường Tố Hữu, TP.Nha Trang thì bất ngờ có 2 người đàn ông lạ mặt lao lên xe hành hung anh. "Một người lên trước đánh ít còn người phía sau rất hung hãn đánh tôi dã man, lúc đó tôi choáng váng và ngã xuống sàn xe, chỉ biết cúi đầu ôm mặt và xin tha. Khi về nhà mặt mũi tôi xay xẩm, người ê nhức và bị sưng một vài chỗ trên cơ thể", anh Vũ kể.

Tài xế Vũ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Công an P.Phước Hải mời anh và nữ hành khách lên để đối chất, xác minh và ghi bản tường trình về vụ việc.

"Tôi cũng không bị chấn thương nặng và cũng rất mệt mỏi về việc này, bây giờ tôi cần những người đã đánh tôi xin lỗi và bồi thường tinh thần, danh dự, sức khỏe, chứ tôi không muốn làm gì căng thẳng hết", anh Vũ nói.

 

Tài xế bị đánh vì không dừng xe cho khách đi vệ sinh ở Nha Trang: 'Sự việc đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi' - Ảnh 2
Tài xế bị hành hung vì không dừng xe trên cao tốc cho khách đi vệ sinh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào tối 16/2, anh Trương Hữu Anh Vũ điều khiển xe Bình Minh từ TP.HCM đi TP Nha Trang. Khi xe đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nữ hành khách N.T.T. muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên, quy định trên cao tốc không được dừng xe nên tài xế từ chối. Tới làn đường ưu tiên, tài xế Vũ dừng xe nhưng khách nữ không chịu xuống giải quyết rồi chờ tới trạm dừng chân mới đi vệ sinh.

Đến rạng sáng 17/2, nữ hành khách N.T.T. được cho là đã điện thoại cho T. kể về sự việc và nhờ đón khi xe về đến Nha Trang. Anh này rủ thêm người bạn đi cùng.

Thấy xe dừng ở đường Tố Hữu, TP Nha Trang, để trả khách, anh T. cùng người bạn lao lên chửi tục, đánh tới tấp tài xế. Sự việc được camera trong xe ghi lại. Nhà xe sau đó cũng gửi đơn tố giác tới Công an phường Phước Hải.

"Hiện Công an P.Phước Hải vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xứ lý theo quy định pháp luật. Nếu bị hại có thương tích và có đề nghị khởi tố thì phải chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang thụ lý", Công an P.Phước Hải thông tin.

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Qua quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định đây là vụ tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, sự cố xảy ra cũng có một phần lỗi của đơn vị thi công, là sự cố rất hy hữu.

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