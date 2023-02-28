Tiết lộ phần lỗi sai của đơn vị thi công trong vụ bé trai 10 tuổi lọt trục cọc bê tông ở Đồng Tháp

Xã hội 28/02/2023 16:25

Qua quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định đây là vụ tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, sự cố xảy ra cũng có một phần lỗi của đơn vị thi công, là sự cố rất hy hữu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Thượng tá Trần Trung Quốc – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết, cháu Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012) bị rơi xuống lỗ cọc bê tông ly tâm D500 tại mối MA “trụ C1-MA” (lỗ cọc đường kính 0,25m, độ sâu 35m); độ cao từ mặt đất xuống đầu cọc khoảng 3m, đường kính miệng lỗ mặt đất rộng khoảng 60cm có dạng hình phễu (hình thành do quá trình máy ép cọc).

Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc và công nhân đang nghỉ trưa ăn cơm; trước thời điểm đó, công trình vẫn hoạt động thi công bình thường.

Thời gian đầu nghe tiếng cháu Hạo Nam kêu la, cha của Hạo Nam cùng nhóm công nhân thả dây dài khoảng 5m xuống lỗ cọc bê tông để kéo cháu Nam lên, khi kéo được khoảng 1 - 2m thì Nam bị tuột tay, sau ít phút thì không nghe cháu Nam kêu nữa.

Tiết lộ phần lỗi sai của đơn vị thi công trong vụ bé trai 10 tuổi lọt trục cọc bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 1
Thượng tá Trần Trung Quốc – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin tại hội nghị - Ảnh: Báo Tiền Phong

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã, Công an huyện cùng các lực lượng chức năng đến ngay hiện trường nắm tình hình vụ việc. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp nhanh chóng đến hiện trường để triển khai phương án giải cứu nạn nhân (có mặt khoảng 30 phút sau khi sự việc xảy ra).

Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí của cháu Nam (đã qua đốt cọc thứ 2 và thứ 3, ở độ sâu hơn 24m), nhanh chóng triển khai bơm khí ô xy xuống phía dưới đáy trụ bê tông và triển khai các biện pháp cứu hộ. Tuy nhiên, do địa hình, địa chất phức tạp, phương tiện chuyên dụng cứu nạn cứu hộ còn thiếu thốn, đến ngày 4/1/2023, sau nhiều ngày nỗ lực cứu hộ, quan sát bên trong lòng cọc có nước… lãnh đạo UBND tỉnh đã cùng cơ quan chức năng (y tế, công an) dựa trên kết quả điều tra, thu thập được tại hiện trường và các điều kiện bảo tồn sự sống, nhận định và kết luận nạn nhân đã tử vong nên chuyển sang phương án tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất.

Tiết lộ phần lỗi sai của đơn vị thi công trong vụ bé trai 10 tuổi lọt trục cọc bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 2
Lực lượng Công an thực hiện công tác cứu hộ tại hiện trường cháu bé bị lọt vào lỗ cọc bê tông - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Đến 1h20 ngày 20/1/2023 đã đưa được thi thể nạn nhân lên mặt đất, bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tiến hành khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật. Sau khi khám nghiệm đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lúc 3h cùng ngày.

Kết quả khám nghiệm tử thi: Nạn nhân Thái Lý Hạo Nam bị sốc chấn thương vùng đùi phải và rơi vào môi trường có nước là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tử thi dài 1,23m, khoảng cách rộng nhất ở phần thân (chiều rộng của vai) là 25cm.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, qua quá trình xác minh, Công an huyện Thanh Bình xác định thời điểm nhóm trẻ lẻn vào công trình là lúc công nhân nghỉ trưa, do bất cẩn nên nạn nhân lọt vào lỗ ống cọc bê tông. Qua công tác khám nghiệm hiện trường ghi nhận xung quanh nơi thi công có sử dụng tấm tol che chắn và giăng dây cảnh báo, có đặt biển cảnh báo công trình thi công, có gắn camera giám sát. Đơn vị thi công có thực hiện công tác đảm bảo an toàn tại công trình nhưng chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn người không có trách nhiệm xâm nhập vào công trình, còn lỗ cọc chưa được che lấp nên không an toàn.

Quá trình thực hiện, đơn vị thi công còn một số thiếu sót, chưa chặt chẽ, có sai phạm nhưng ở mức độ vi phạm hành chính, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra xác định, đây là vụ tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.

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