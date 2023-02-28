Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ con rể truy sát cả gia đình vợ ở Lâm Đồng

Xã hội 28/02/2023 10:38

Mâu thuẫn tiền bạc, Na Y Tá ở Lâm Đồng đã truy sát khiến vợ cùng chị vợ tử vong, còn cha mẹ vợ bị chấn thương sọ não đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Zing, chiều ngày 27/2, người thân đã làm lễ tang cho bà Ma Huyền (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) và chị gái là bà Pơ Jum Nai Đơn (50 tuổi). Họ bị Nay Y Tá (40 tuổi, chồng của bà Huyền) sát hại chiều hôm trước. Chị N. (em nạn nhân Ma Huyền) cho biết bà Huyền là giáo viên THCS. Nạn nhân và nghi phạm Nay Y Tá là vợ chồng, có 2 con nhỏ. Sau khi cưới nhau, Nay Y Tá từ Phú Yên đến ở nhà vợ.

Theo lời kể từ hàng xóm, vào chiều 26/2, người xung quanh bất ngờ nghe tiếng vợ chồng Nay Y Tá cãi vã tại khu vực trại của gia đình. “Nghe tiếng ồn từ trại chăn nuôi bò của vợ chồng Nay Y Tá, tôi chạy ra nghe ngóng. Lúc này, thấy Nay Y Tá cầm khúc gỗ truy sát bà Pơ Jum Nai Đơn (chị gái bà Ma Huyền) ra tới đường rồi đánh chết tại chỗ”, nhân chứng kể.

Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ con rể truy sát cả gia đình vợ ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet
Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ con rể truy sát cả gia đình vợ ở Lâm Đồng - Ảnh 2
Nhiều người tập trung tới nhà hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân bị sát hại - Ảnh: VietNamNet

 

Theo chị N., cuộc sống vợ chồng của chị gái nhiều lúc cơm không lành, canh không ngọt. Nay Y Tá nhiều lần kiếm cớ để chửi bới, đánh đập vợ. Sau nhiều trận đòn roi, chị Huyền đã tâm sự với bố mẹ đẻ và anh chị em trong gia đình về thói vũ phu của chồng.

Khi gia đình bên vợ tới khuyên ngăn, Nay Y Tá bỏ ngoài tai, nhiều lúc còn to tiếng quát mắng mọi người. Vì điều này mà nghi phạm không dành được tình cảm từ gia đình vợ. “Những lúc không có cớ sự gì, Nay Y Tá cũng chửi bới, đánh đập vợ”, chị N. kể.

Bên cạnh đó, hàng xóm cũng nhận xét Nay Y Tá đối xử không tốt với vợ con. “Cộng đồng dân tộc K’Ho rất coi trọng tình cảm gia đình, tình cảm hàng xóm nên ai biết tính tình của Nay Y Tá cũng né tránh”, một hàng xóm cho biết.

Ám ảnh lời kể của nhân chứng trong vụ con rể truy sát cả gia đình vợ ở Lâm Đồng - Ảnh 3
Nay Y Tá (40 tuổi) truy sát gia đình vợ làm 2 người chết và 2 người bị thương - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đơn Dương đã bắt giữ nghi phạm Nay Y Tá. Tại hiện trường, 4 nạn nhân bê bết máu, trong vợ và chị vợ của Nay Y Tá đã tử vong với nhiều vết thương trên đầu. Còn ông Ya Tạo (73 tuổi, bố vợ nghi phạm), bà Ka Nhàu (70 tuổi, mẹ vợ nghi phạm) cũng nằm bất động.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chia sẻ thêm, bệnh nhân Ka Nhàu và Ya Tạo nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, chấn thương sọ não, hôn mê. Họ đang được điều trị tích cực tại Khoa hồi sức tích cực chống độc và Khoa ngoại thần kinh.

Đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm, người lao động có thể nhận những khoản tiền nào?

Đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm, người lao động có thể nhận những khoản tiền nào?

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên thì được hưởng lương hưu. Vậy với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội không đủ 20 năm, quyền lợi của người lao động sẽ được giải quyết như thế nào?

Xem thêm
Từ khóa:   con rể chém cả nhà vợ con rể sát hại 4 người nhà vợ tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?