Mâu thuẫn tiền bạc, Na Y Tá ở Lâm Đồng đã truy sát khiến vợ cùng chị vợ tử vong, còn cha mẹ vợ bị chấn thương sọ não đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Zing, chiều ngày 27/2, người thân đã làm lễ tang cho bà Ma Huyền (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) và chị gái là bà Pơ Jum Nai Đơn (50 tuổi). Họ bị Nay Y Tá (40 tuổi, chồng của bà Huyền) sát hại chiều hôm trước. Chị N. (em nạn nhân Ma Huyền) cho biết bà Huyền là giáo viên THCS. Nạn nhân và nghi phạm Nay Y Tá là vợ chồng, có 2 con nhỏ. Sau khi cưới nhau, Nay Y Tá từ Phú Yên đến ở nhà vợ. Theo lời kể từ hàng xóm, vào chiều 26/2, người xung quanh bất ngờ nghe tiếng vợ chồng Nay Y Tá cãi vã tại khu vực trại của gia đình. “Nghe tiếng ồn từ trại chăn nuôi bò của vợ chồng Nay Y Tá, tôi chạy ra nghe ngóng. Lúc này, thấy Nay Y Tá cầm khúc gỗ truy sát bà Pơ Jum Nai Đơn (chị gái bà Ma Huyền) ra tới đường rồi đánh chết tại chỗ”, nhân chứng kể.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet Nhiều người tập trung tới nhà hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân bị sát hại - Ảnh: VietNamNet Theo chị N., cuộc sống vợ chồng của chị gái nhiều lúc cơm không lành, canh không ngọt. Nay Y Tá nhiều lần kiếm cớ để chửi bới, đánh đập vợ. Sau nhiều trận đòn roi, chị Huyền đã tâm sự với bố mẹ đẻ và anh chị em trong gia đình về thói vũ phu của chồng.

Khi gia đình bên vợ tới khuyên ngăn, Nay Y Tá bỏ ngoài tai, nhiều lúc còn to tiếng quát mắng mọi người. Vì điều này mà nghi phạm không dành được tình cảm từ gia đình vợ. “Những lúc không có cớ sự gì, Nay Y Tá cũng chửi bới, đánh đập vợ”, chị N. kể. Bên cạnh đó, hàng xóm cũng nhận xét Nay Y Tá đối xử không tốt với vợ con. “Cộng đồng dân tộc K’Ho rất coi trọng tình cảm gia đình, tình cảm hàng xóm nên ai biết tính tình của Nay Y Tá cũng né tránh”, một hàng xóm cho biết. Nay Y Tá (40 tuổi) truy sát gia đình vợ làm 2 người chết và 2 người bị thương - Ảnh: Zing Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đơn Dương đã bắt giữ nghi phạm Nay Y Tá. Tại hiện trường, 4 nạn nhân bê bết máu, trong vợ và chị vợ của Nay Y Tá đã tử vong với nhiều vết thương trên đầu. Còn ông Ya Tạo (73 tuổi, bố vợ nghi phạm), bà Ka Nhàu (70 tuổi, mẹ vợ nghi phạm) cũng nằm bất động. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chia sẻ thêm, bệnh nhân Ka Nhàu và Ya Tạo nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, chấn thương sọ não, hôn mê. Họ đang được điều trị tích cực tại Khoa hồi sức tích cực chống độc và Khoa ngoại thần kinh.

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