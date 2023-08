Người thân tổ chức tang lễ cho nạn nhân Pơ Jum Nai Đơng trong vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng - Ảnh: Báo Dân Trí

Xót xa khi hai con nhỏ mới lên 3 của nạn nhân không còn thấy được mẹ, còn cha đã bị bắt - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngay bên Quốc lộ 27 đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ, người nhà và hàng xóm chẳng ai bảo ai mỗi người một việc hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ. Xót xa khi hai con nhỏ mới lên 3 của nạn nhân không còn thấy được mẹ, còn cha đã bị bắt.

Theo hàng xóm cho biết, chị Ma Huyền thường xuyên bị Nay Y Tá "bạo hành". Năm 2022, Nay Y Tá cũng đánh Ma Huyền và chị vợ phải nhờ công an. Muốn cho Tá một con đường làm lại nên đã xin công an giải hòa, không truy cứu.

Chị gái của Ma Huyền bức xúc kể: "Chuyện gia đình cãi vã thì nhà nào cũng gặp phải, nhưng tính của Nay Y Tá là "thú tính", mỗi lần cãi lộn với vợ là chỉ dùng bạo lực. Ngày 26/2, tôi chứng kiến Tá đuổi chị Pơ Jum Nai Đơng ra đường rồi đánh tử vong. Do Tá hung hãn quá nên những người xung quanh chỉ biết hô hoán rồi báo chính quyền địa phương chứ không ai dám vào cứu. Ngày thường thì Huyền hay gửi 2 cháu cho tôi và bà ngoại trông để đi dạy. Còn Nay Y Tá thì gia đình tôi cũng ít tiếp xúc do không hợp tính. Tính Nay Y Tá nóng nảy nên mình cũng ít tiếp xúc do sợ xảy ra chuyện".

Bà Ka Nhàu vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào tối ngày 27/2, các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tích cực cứu chữa cho Ya Tạo (73 tuổi) và bà Ka Nhàu (70 tuổi), 2 nạn nhân bị con rể đánh trọng thương.

Hiện nay, hai bệnh nhân Ya Tạo (73 tuổi) và Ka Nhàu (70 tuổi) là cha mẹ vợ của nghi phạm Nay Y Tá đang được các y bác sĩ tại bệnh viện chăm sóc, điều trị tích cực. Cả hai bệnh nhân đều bị Nay Y Tá đánh đến chấn thương sọ não.

Người thân đến thăm viếng cũng bày tỏ, mong cho hai ông bà Ya Tạo và Ka Nhàu được bình phục, khỏe mạnh trở về bên con cháu. Nếu 2 ông bà có điều gì thì quả là quá đau thương đối với gia đình.