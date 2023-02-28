Vụ con rể truy sát gia đình vợ ở Lâm Đồng: Xót xa con thơ mới 3 tuổi mất mẹ nhưng không hề hay biết

Xã hội 28/02/2023 09:57

Hai chị em trong cùng một gia đình, Ma Huyền là em út, Pơ Jum Nai Đơng là chị cả. Nhưng cả 2 chị em đều "ra đi" dưới bàn tay tàn độc của Nay Y Tá.

Liên quan đến vụ con rể truy sát gia đình vợ "gây rúng động" ở Lâm Đồng, theo thông tin từ báo Dân Trí, hai chị em trong cùng một gia đình, Ma Huyền là em út, Pơ Jum Nai Đơng là chị cả đã được người thân, hàng xóm tổ chức tang lễ trong cùng 1 ngày tại 2 ngôi nhà trên đường khác nhau. Không khí tang thương bao trùm cả hai ngả đường.

Ngồi bên di ảnh của vợ mình là bà Pơ Jum Nai Đơng, ông Ya Thuận xót xa cho biết: "Nhà tôi và nhà của bố mẹ vợ tôi (nhà ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu, bố mẹ vợ Nay Y Tá) ở gần nhau. Khoảng hơn 3h chiều 26/2, vợ tôi và bố mẹ vợ nghe tiếng cãi nhau bên trại bò của em gái nên chạy qua xem, không ngờ đã xảy ra vụ việc đau lòng. Nó (Nay Y Tá) giết vợ, giết chị vợ, đánh bố mẹ vợ nguy kịch".

Bà Pơ Jum Nai Đơng và ông Ya Thuận có một người con gái đang học đại học năm cuối và một người con trai đang học lớp 12.

Cũng không giấu được hai hàng lệ khi ngồi bên linh cữu của mẹ, con gái lớn của bà Pơ Jum Nai Đơng chia sẻ: "Dì Ma Huyền và Nay Y Tá cưới nhau năm 2018, đã có với nhau con gái đầu lòng 3 tuổi và con trai 17 tháng tuổi. Dì Ma Huyền dạy môn sinh học tại Trường THCS Pró (huyện Đơn Dương), gia đình có trang trại chăn nuôi trâu, bò. Tưởng rằng sẽ êm ấm nhưng ai ngờ hai người lại thường xuyên có mâu thuẫn, cãi vã. Không ai ngờ ông ấy (Nay Y Tá) lại tàn độc, máu lạnh như vậy".

Vụ con rể truy sát gia đình vợ ở Lâm Đồng: Xót xa con thơ mới 3 tuổi mất mẹ nhưng không hề hay biết - Ảnh 1
Người thân tổ chức tang lễ cho nạn nhân Pơ Jum Nai Đơng trong vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng - Ảnh: Báo Dân Trí
Vụ con rể truy sát gia đình vợ ở Lâm Đồng: Xót xa con thơ mới 3 tuổi mất mẹ nhưng không hề hay biết - Ảnh 2
Xót xa khi hai con nhỏ mới lên 3 của nạn nhân không còn thấy được mẹ, còn cha đã bị bắt - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngay bên Quốc lộ 27 đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ, người nhà và hàng xóm chẳng ai bảo ai mỗi người một việc hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ. Xót xa khi hai con nhỏ mới lên 3 của nạn nhân không còn thấy được mẹ, còn cha đã bị bắt.

Theo hàng xóm cho biết, chị Ma Huyền thường xuyên bị Nay Y Tá "bạo hành". Năm 2022, Nay Y Tá cũng đánh Ma Huyền và chị vợ phải nhờ công an. Muốn cho Tá một con đường làm lại nên đã xin công an giải hòa, không truy cứu.

 

Chị gái của Ma Huyền bức xúc kể: "Chuyện gia đình cãi vã thì nhà nào cũng gặp phải, nhưng tính của Nay Y Tá là "thú tính", mỗi lần cãi lộn với vợ là chỉ dùng bạo lực. Ngày 26/2, tôi chứng kiến Tá đuổi chị Pơ Jum Nai Đơng ra đường rồi đánh tử vong. Do Tá hung hãn quá nên những người xung quanh chỉ biết hô hoán rồi báo chính quyền địa phương chứ không ai dám vào cứu. Ngày thường thì Huyền hay gửi 2 cháu cho tôi và bà ngoại trông để đi dạy. Còn Nay Y Tá thì gia đình tôi cũng ít tiếp xúc do không hợp tính. Tính Nay Y Tá nóng nảy nên mình cũng ít tiếp xúc do sợ xảy ra chuyện".

Vụ con rể truy sát gia đình vợ ở Lâm Đồng: Xót xa con thơ mới 3 tuổi mất mẹ nhưng không hề hay biết - Ảnh 3
Bà Ka Nhàu vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào tối ngày 27/2, các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tích cực cứu chữa cho Ya Tạo (73 tuổi) và bà Ka Nhàu (70 tuổi), 2 nạn nhân bị con rể đánh trọng thương.

Hiện nay, hai bệnh nhân Ya Tạo (73 tuổi) và Ka Nhàu (70 tuổi) là cha mẹ vợ của nghi phạm Nay Y Tá đang được các y bác sĩ tại bệnh viện chăm sóc, điều trị tích cực. Cả hai bệnh nhân đều bị Nay Y Tá đánh đến chấn thương sọ não.

Người thân đến thăm viếng cũng bày tỏ, mong cho hai ông bà Ya Tạo và Ka Nhàu được bình phục, khỏe mạnh trở về bên con cháu. Nếu 2 ông bà có điều gì thì quả là quá đau thương đối với gia đình.

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