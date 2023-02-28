Bé gái sơ sinh ở Nghệ An bị bỏ rơi trong đêm lạnh kèm theo lá thư 'con của mẹ, xin lỗi'

Xã hội 28/02/2023 06:15

Vào ngày 27/2, UBND xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm lạnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 27/2, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) Ân Quý Vĩnh cho biết, vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 26/2, người dân phát hiện trước nhà ông Hải (trú xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hội) một bé gái được đặt trong chiếc làn nhựa và một ít tư trang cá nhân. Tại thời điểm đó, trời rất rét, bé gái có hiện tượng bị tím tái.

“Trong chiếc làn nhựa có một bức thư nghi là của mẹ cháu bé cùng ít quần áo, số tiền 340.000 đồng”, ông Vĩnh thông tin.

Bé gái sơ sinh ở Nghệ An bị bỏ rơi trong đêm lạnh kèm theo lá thư 'con của mẹ, xin lỗi' - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh được giao cho cán bộ Trạm y tế xã Nghĩa Hội chăm sóc - Ảnh: Báo Tiền Phong
Bé gái sơ sinh ở Nghệ An bị bỏ rơi trong đêm lạnh kèm theo lá thư 'con của mẹ, xin lỗi' - Ảnh 2
Quần áo và tiền mặt cùng bức thư nghi của mẹ cháu bé để lại - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong chiếc làn nhựa còn có một ít quần áo, 340.000 đồng, cùng một lá thư nghi mẹ em bé bỏ lại.

 

"Tôi là mẹ, xin được giấu tên. Tôi mới sinh con và khả năng của tôi không có đủ điều kiện nuôi con. Tôi xin gửi anh chị hãy làm bố mẹ của con tôi và nuôi nấng con nên người. Tôi xin cảm ơn. Con của mẹ, xin lỗi", lá thư viết.

 

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hội thông tin thêm, bé gái sau đó được đưa đến Trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Hiện tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định.

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